Włoscy mistrzowie spaghetti tak radzą sobie z przypaloną patelnią od spodu. Wystarczy ręcznik papierowy i ten płyn, a spalenizna roztopi się niczym majowy śnieg. Czyszczenie przypalonej patelni

Wystarczy ręcznik papierowy i odrobina cierpliwości. Jak usunąć spaleniznę z patelni?

Spalenizna w kuchni to rzecz całkowicie normalna. Zdarza się nawet najlepszym kucharzom. Należy jednak wiedzieć, że spaleniznę warto szybko usuwać. W przypadku przypalonego wnętrza patelni spalenizna będzie wpływać na jakość przygotowywanego jedzenia. Spożywanie przypalonych resztek jedzenia może być szkodliwe i powodować zatrucia pokarmowe. Również spalenizna zbierająca się na spodzie patelni powinna być regularnie czyszczona. Zbierająca się warstwa niszczy powłokę patelni, a także powoduje jej szybsze zużywanie się. Dodatkowo przypalony tłuszcz i resztki jedzenia pod wpływem kolejnego nagrzewania się mogą wydzielać szkodliwe dla zdrowia substancje. Pojawiający się dym i inne opary przenikają do przygotowanej żywności.

Spaleniznę z patelni należy regularnie usuwać. Pozwoli to nie tylko uniknąć grubej warstwy niszczącej powłokę naczynia, ale także minimalizuje ryzyko wydzielania się niebezpiecznych substancji podczas kolejnego smażenia. Niestety, czyszczenie przypalonej patelni nie jest łatwą czynnością. Spalenizna tworzy grubą powłokę, z którą nie radzą sobie tradycyjne płyny. W takim przypadku wiele osób sięgać po rożnego rodzaju druciaki i ostre narzędzia, które zeskrobią przypalonego resztki. To błąd, przed którym przestrzegają wszyscy producenci garnków i patelni. Ostre krawędzie mogą uszkodzić powłokę patelni i sprawią, że będzie się ona nadawać jedynie do wyrzucenia.

Na przypaloną patelnię od spodu najczęściej rekomenduje się domowe sposoby. Włoscy kucharze najczęściej sięgają po mieszankę domowych metod. Przede wszystkim nigdy nie usuwaj spalenizny na nagrzanej patelni. Odczekaj, aż będzie zimna, a następnie połóż ją do góry dnem. Weź kilka ręczników papierowych i przyłóż do przypalonego spodu. Obficie polej wszystko czystym octem i pozostaw na około 30 minut. Po tym czasie zdejmij całość namoczone ręcznik. W osobnym naczyniu wymieszaj wodę z sodą oczyszczoną w równych proporcjach, aby powstała gęsta pasta. Wetrzyj ją w spód patelni i ponownie odczekaj kilkanaście minut. Po tym czasie przemyj patelnię woda i gotowe. Zarówno sodą oczyszczona jak i ocet świetnie rozpuszczają przypalone resztki jedzenia i tłuszcz, a jednocześnie są bezpieczne dla powierzchni.

Jak smażyć, aby nie przypalać jedzenia?

Jednym z najczęstszych błędów jest wrzucanie składników na zimną patelnię. Zawsze poczekaj, aż patelnia dobrze się nagrzeje, zanim dodasz tłuszcz, a następnie składniki. To pozwoli na równomierne rozprowadzenie ciepła i zapobiegnie przywieraniu. Pamiętaj też, aby nie przeładowywać patelni. Zbyt duża ilość jedzenia obniża temperaturę powierzchni, powodując parowanie zamiast smażenia, co może prowadzić do przypalania i nierównomiernego gotowania.

