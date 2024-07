Wrzuć 1 kostkę tego do przypalonej patelni. Po 2 godzinach nie będzie śladu spalenizny. Ty będziesz oglądać TV, a patelnia się wyczyści. Przypalone naczynia

Działkowicz Stasiek pokazał mi, jak przycinać lawendę. To ważny zabieg, który sprawi, że lawenda pięknie się rozrośnie. Musisz to zrobić w określonym terminie

Sposób na przypaloną patelnię. Wrzuć do niej 1 kostkę i zalej wrzątkiem

Wyczyszczenie przypalonego dna patelni wcale nie jest takie trudne, jak się wydaje. Klasyczny płyn do naczyń i długotrwałe szorowanie to nienajlepszy sposób na wyczyszczenie tego rodzaju zabrudzeń. Na spaleniznę świetnie sprawdzą się domowe sposoby. Wiele osób rekomenduje ocet lub sodę oczyszczoną. Dobrze rozpuszczają one przypalone resztki jedzenia. Pamiętaj jednak, by nigdy nie stosować octu oraz sody oczyszczonej razem. Mieszanka ta zacznie wydzielać pianę, która może się wydawać świetnym sposobem na czyszczenie. W rzeczywistości jednak takie połączenie nie ma żadnych właściwości myjących. Zasadowa soda i kwasowy ocet niwelują wzajemnie swoje działanie.

Sama na przypaloną patelnię stosuję jeden trik. W czajniku zagotowuję wody i przelewam ją do patelni. Wrzucam tam 1 kapsułkę do zmywarki i odstawiam na około 2 godziny. Kapsułki do zmywarki posiadają specjalnie opracowane właściwości do jak najlepszego mycia bezdotykowego. Rozpuszczając się w wodzie uwalniają detergent, który w delikatny sposób doczyści spaleniznę. Po 2 godzinach wylej mieszankę z patelni i przetrzyj ją ściereczką nasączoną w płynie do naczyń. Tabletka do zmywarki świetnie sprawdzi się również w przypadku przypalonych garnków. Możesz ją stosować zarówno do naczyń żeliwnych, teflonowych jak i innych powłok nieprzywierających.

