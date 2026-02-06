Przez noc namaczam w tym zardzewiałą patelnię, a rano jest niczym nowa ze sklepu. Sposób na pozbycie się rdzy z patelni

Rdza na patelniach to naturalne zjawisko wynikające z utleniania żelaza w kontakcie z wodą.

Niewłaściwe użytkowanie, takie jak długie namaczanie czy częste mycie w zmywarce, przyspiesza korozję.

Kwaśne potrawy, takie jak wino czy sosy pomidorowe, również zwiększają ryzyko powstawania rdzy.

Chcesz dowiedzieć się, jak domowymi sposobami usunąć rdzę z patelni i przywrócić jej dawny blask?

Dlaczego patelnie rdzewieją?

Korozja, czyli proces powstawania rdzy to naturalne zjawisko wynikające z utleniania się żelaza w kontakcie z woda. Patelnie i garnki są szczególnie narażone na ryzyko powstawania rdzy ponieważ najczęściej pojawia się ona na stalowych, żeliwnych oraz aluminiowych powierzchniach.

Choć rdza jest naturalnym zjawiskiem to niewłaściwe użytkowanie sprzyja jej szybszemu i większemu występowaniu. Proste czynność w kuchni mogą sprawić, że nieświadomie szybciej niszczymy patelnie i inne naczynia. Czynnikiem najbardziej znaczącym jest wilgoć. Długie namaczanie garnków i patelni może przyczyniać się do szybszego powstawania korozji. Warto pamiętać także o tym, by umyte naczynia wycierać do sucha przed włożeniem ich do szafki lub szuflady. Powstawaniu rdzy może sprzyjać także częste mycie w zmywarce. Nie wszystkie patelnie można myć w zmywarce. Nawet te, które mogą tam trafić, lepiej, by nie były myte w ten sposób zbyt często. Nie tylko mycie naczyń wpływa na korozje. Również kwaśne potrawy i sosy mogą przyczyniać się do powstawania rdzy. Dodawania do gotowania wina czy sosów pomidorowych zwiększa ryzyko korozji.

Jak uratować zardzewiałą patelnię? Nie musisz jej od razu wyrzucać

Jeżeli na Twoich garnkach i patelniach pojawiła się rdza to wcale nie musi oznaczać, że naczynia nadają się do wyrzucenia. Z niewielką ilością korozji można poradzić sobie domowymi sposobami. Są one tak skuteczne, że potrafią całkowicie usunąć rdzę i sprawdzić, że patelnia będzie wyglądać jak nowa. Jednym z najskuteczniejszych sposób na usuwanie rdzy jest ocet. Jego kwasowa formuła rewelacyjnie radzi sobie z trudnymi zabrudzeniami takimi jak właśnie rdza, czy kamień wytrącający się z wody. Korozja jest trudna do całkowitego usunięcia dlatego też wymaga czasu. Najlepiej do zlewu nalać wody i octu w proporcjach 1:1 i namaczać w tym patelnię przez całą noc. Następnego dnia należy dokładnie wyszorować patelnię wodą i płynem do naczyń. Zdarza się, że po jednym takim zabiegu rdza nie zejdzie całkowicie. W razie potrzeby można go powtórzyć. Innym sposobem, który sprawdzi się na niewielką korozję jest sól kuchenna. Trzeba ją delikatnie wetrzeć w powierzchnię. Właściwości soli mogą rozpuścić rdzę i przywrócić powierzchni oryginalną czystość.