Weź sitko i rozsyp równomiernie na zdeptanym dywanie. Po odkurzeniu stanie się puszysty, a włosie uniesie się do góry. Sposób na odświeżenie dywanu

Dywany z czasem tracą puszystość, ale istnieje prosty sposób na przywrócenie im dawnej miękkości.

Soda oczyszczona, rozsypana i wtarte we włosie dywanu, skutecznie uniesie włókna i usunie nieprzyjemne zapachy.

Wystarczy równomiernie rozsypać sodę, wetrzeć ją, odczekać 4 godziny, a następnie odkurzyć, aby cieszyć się odświeżonym dywanem.

Dowiedz się, jak krok po kroku przywrócić puszystość swojemu dywanowi, nie wydając fortuny na profesjonalne czyszczenie!

Rozsyp równomiernie na zdeptanym dywanie. Po odkurzeniu stanie się puszysty

To naturalne, że dywany w naszym domu z czasem tracą swoją puszystość. Wskutek normalnego korzystania z nich, a także kurzu czy brudu włosie w dywanach ugniata się i nie daje takiego komfortu podczas chodzenia jak wcześniej. Co wówczas możemy zrobić, aby przywrócić naszym dywanom dawną miękkość i sprawić, że będą puszyste? Oczywiście pomóc może profesjonalne pranie dywanu w pralni lub przynajmniej przepranie jego powierzchni za pomocą specjalnego odkurzacza. Jednak wiadomo nie każdy z nas ma na to czas i pieniądze. Wówczas pomoże pewien prosty i tani, a zarazem skuteczny domowy sposób na odświeżenie dywanu. Wystarczy, że sięgniesz po sitko i za jego pomocą równomiernie rozsypiesz sodę oczyszczoną na odkurzonym wcześniej dywanie. Następnie szczotką delikatnie i okrężnymi ruchami wetrzyj proszek we włosie i pozostaw na 4 godziny. Po tym czasie odkurz dywan metodą krzyżową i gotowe. Soda znakomicie uniesie włosie, dzięki czemu dywan znów będzie puszysty. Co więcej soda oczyszczona świetnie radzi sobie z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów i sprawi, że dywany będą pachnieć świeżością.

Domowe sposoby na pranie dywanu bez odkurzacza piorącego

Oprócz tego szybkiego odświeżenia dywanu na sucho można także raz na jakiś czas uprać dywan w domu, nawet jeśli nie mamy pod ręką odkurzacza piorącego. Istnieje kilka skutecznych metod na usunięcie plam i zabrudzeń z dywanów w domu. Jeśli chcesz uprać całą powierzchnię chodniczka, to sięgnij po tabletkę do zmywarki. Najpierw starannie odkurz swój dywan. W niewielkim garnuszku zagotuj wodę i wrzuć do niej jedną kapsułkę. Kiedy całkowicie się rozpuści, zanurz w powstałym roztworze szmatkę, delikatnie wyżmij z niej nadmiar wody i owiń wokół pokrywki od garnka. Następnie dokładnie przecieraj powierzchnię dywanu tak owiniętą pokrywką. Pamiętaj, aby co jakiś czas ją wypłukać w zrobionym płynie. Kiedy skończysz, pozostaw dywan do wyschnięcia i gotowe. Będzie czysty i puszysty jak kiedyś.

Jak usunąć trudne plamy z dywanu?

Jeśli na dywanie pojawią się trudne do usunięcia plamy, to najlepiej reagować od razu. Tłuste plamy z dywanu usuniemy skutecznie za pomocą mąki ziemniaczanej, którą rozsypujemy na plamie i pozostawiamy na całą noc, a następnie odkurzamy. Wino, kawę i herbatę natomiast posypujemy solą, czekamy, aż wchłonie płyn i odkurzamy.

