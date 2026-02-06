Coca-Cola zachęca do odnowienia tradycji wspólnych, niedzielnych posiłków

Wspólne chwile, które budują więzi

86% Polek i Polaków uznaje czas z bliskimi za fundament dobrostanu, jednocześnie niemal połowa (46%) wskazuje, że brakuje im czasu na spotkania z rodziną czy przyjaciółmi1. Tradycja niedzielnych obiadów stopniowo zanika, a Polacy coraz rzadziej celebrują posiłki2. Badacze podkreślają, że nawet krótki czas spędzony przy stole sprzyja otwartości i budowaniu bliskości3.

– Wspólne jedzenie to chwila zatrzymania – moment, w którym naturalnie zbliżamy się do siebie, bez pośpiechu i oczekiwań. Gdy siadamy do posiłku, napięcie opada, rozmowa przychodzi łatwiej, a zwykła codzienność zamienia się w przestrzeń prawdziwej bliskości. A żeby tę tradycję odzyskać, często wystarczy odwaga do najmniejszego gestu: zaproszenia sąsiadki, krótkiego telefonu do kuzyna, spontanicznego obiadu z przyjaciółmi. To właśnie takie zwyczajne, niepozorne chwile sklejają relacje, które rozpadają się powoli i po cichu, nie przez wielkie konflikty, lecz przez codzienny brak czasu i uciekającą uwagę – podkreśla psycholog, Joanna Chmura.

Pierwszy krok nie musi być idealny

Coca-Cola pokazuje, że niedzielę warto wykorzystać jako pretekst do odbudowania relacji, które przez obowiązki i tempo życia na co dzień schodzą na dalszy plan. Posiłek może stać się początkiem nowej lub odnowionej tradycji. Takiej, której jedyną regułą jest bycie razem, a jej jedyną regułą jest bycie razem. Tej ważnej kampanii towarzyszy ikona polskiej gastronomii Magda Gessler, która jako ambasadorka marki w naturalny sposób wzmacnia płynący przekaz. Jej wieloletnia obecność w świecie polskiej kuchni oraz naturalna wrażliwość na wspólne, codzienne chwile sprawiają, że wpisuje się w ideę kampanii. Podkreśla, że magia spotkań nie wynika z perfekcji. Bo czasem potrzeba naprawdę niewiele: prostego dania, chwili rozmowy, kogoś obok. Dlatego na stronie Coca-Cola Polska pojawią się przepisy idealne na obiad oraz gotowe zaproszenia, które można wydrukować i wręczyć najbliższym.

Autor: Coca-Cola/ Materiały prasowe

– W Coca-Cola wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od małych, dobrych gestów. Tą odsłoną wraz z Magdą Gessler zapraszamy do niedzielnych spotkań przy stole, niewymuszonych, bez perfekcyjnej oprawy, za to z radością, otwartościa i przestrzenią na szczerą rozmowę. Naszą rolą jest dodać odwagi do tego pierwszego kroku i niezmiennie towarzyszyć konsumentom w tych ważnych chwilach i tworzących się wspomnieniach – mówi Paulina Trzaskowska, dyrektorka komunikacji korporacyjnej w Coca-Cola Polska.

Dzięki tym działanion, marka pokazuje, że choć świat wokół nas zmienia się dynamicznie, potrzeba spędzania czasu z najbliższymi pozostaje niezmienna.

Zeskanuj kod QR, sprawdź przepisy od Magdy Gessler i pobierz zaproszenia na niedzielny obiad!

i Autor: Coca-Cola/ Materiały prasowe

Za strategię, kreację i koordynację działań odpowiada VML. Przy realizacji marka współpracuje także z agencjami Fortis (projekty graficzne, organizacja loterii narodowej) i 24/7Communication (komunikacja strategiczna) oraz EssenceMediacom.

