Te krzewy zakwitają na wiosnę jako pierwsze. Zanim wypuszczą pierwsze liście podlej je tym, a będą kwitły dwa razy bardziej obficie

Forsycje to pierwsze krzewy, które obsypują się żółtymi kwiatami wczesną wiosną, zanim jeszcze wypuszczą liście.

Pielęgnacja forsycji nie jest skomplikowana, ale wymaga nawożenia dwa razy do roku i odpowiedniego nawadniania.

Odkryj domowy sposób na wzmocnienie forsycji i zapewnienie jej obfitego kwitnienia w nadchodzącym sezonie!

Dowiedz się, jak przygotować prosty nawóz, który sprawi, że Twoje forsycje będą pięknie kwitły!

Forsycje zakwitną jako pierwsze wczesną wiosną. Jak je pielęgnować?

Forsycje to wyjątkowe krzewy, które obsypują kwiatami jeszcze przed wypuszczeniem liści. Sprawia to, że jako pierwsze w polskich ogrodach pokrywają się żółtymi kwiatami. Tworzą przepiękny krajobraz i dodają koloru poszarzałej rzeczywistości budzącej się z zimowego snu. Forsycje należą do rodziny krzewów oliwkowatych i dorastają nawet 3 metrów. Jako pierwsza zakwita odmiana koreańska, inne gatunki kwitną w kwietniu. Pielęgnacja forsycji w ogrodzie nie jest skomplikowania i skupia się przede wszystkim na odpowiednich warunkach pogodowych i nawożeniu dwa razy do roku. Pierwszą dawkę nawóz dostarcza się wczesną wiosną, zanim jeszcze krzew wypuści liście, drugie nawożenie odbywa się po przekwitnięciu. Ma ono na celu wzmocnienie pędów i przygotowanie do kolejnego sezonu. Podłoże do forsycji powinno być lekkie, żyzne i stale wilgotne. Najlepiej rośnie z dobrze nasłonecznionym stanowisko, osłonięta od wiatru.

Forsycja posiada płytki system korzeniowy, co oznacza, że potrzebuje częstszego podlewania. Jest to szczególnie istotne w czasie letnich upałów. Warto wiedzieć, że forsycje zawiązują pędy kwiatowe w poprzednim sezonie dlatego też tak ważna jest ich pielęgnacja już po wiosennym kwitnięciu. Podlewanie i nawożenie latem będzie mieć przełożenie na kolejny rok kwitnięcia. Po wiośnie należy także przyciąć krzew. W pierwsze kolejności usuwa się stare i przesuszone pędy. Raz na kilka lat może wykonać cięcie prześwietlające, które ma na celu przerzedzenie krzewu.

Wymieszaj z wodą i w marcu podlewaj forsycje. Domowy nawóz sprawdzi się najlepiej

Pierwsze nawożenie forsycji, wykonane wczesną wiosną jest bardzo ważne. Wzmacnia cały krzew i poprawia jego odporność. Jeżeli nie masz profesjonalnych nawozów zawsze możesz sięgnąć po domową odżywkę do forsycji. Ogrodnicy polecają, aby wiosną podlewać forsycje odżywką z drożdży piekarskich. Zawierają one potrzebne roślinom mikroelementy, a także witaminy z grupy B. Drożdże piekarskie świetnie wzmacniają układ korzeniowy i łodygowi, a także chronią przed chorobami grzybowymi.

Do przygotowania nawozu do forsycji potrzebujesz 25 g świeżych drożdży, które należy dokładnie rozpuścić w 5 litrach wody. Całość odstaw na kilka godzin. Po tym czasie odżywka jest gotowa. Obficie podlej nią krzewy forsycji, a będą lepiej kwitły.