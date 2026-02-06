Wlałam 1 szklankę do marniejącego skrzydłokwiatu. Teraz piękne zielone liście zdobią mój salon. Domowy nawóz do skrzydłokwiatu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-02-06 5:03

W pielęgnacji skrzydłokwiatu nie wolno zapominać o odżywieniu rośliny. W ten sposób ją wzmocnimy i uodpornimy na choroby. Dlatego, kiedy widzę, że mój skrzydłokwiat żółknie, natychmiast wlewam do niego jedną szklankę tego płynu. Roślina momentalnie odbija i potem wręcz rośnie jak szalona, a jej piękne zielone liście zdobią mój salon od dawna. Ten domowy nawóz ratuje marniejący skrzydłokwiat.

Domowy nawóz do żółknącego skrzydłokwiatu

i

Autor: Shutterstock
  • Skrzydłokwiat to popularna roślina doniczkowa, ceniona za urodę i właściwości oczyszczające powietrze.
  • Mimo łatwej pielęgnacji, zdarza się, że liście żółkną, a roślina przestaje rosnąć i kwitnąć.
  • Istnieje prosty, domowy nawóz, który wlewasz do żółknącego skrzydłokwiatu, a ten momentalnie odbija.
  • Chcesz poznać sekret tego magicznego eliksiru? Odkryj go i ciesz się pięknym skrzydłokwiatem!

Wlewam 1 szklankę do żółknącego skrzydłokwiatu, a momentalnie odbija i rośnie jak szalony

Skrzydłokwiat to popularna roślina doniczkowa, która jest obecna w wielu polskich domach. Jego piękny biały kwiat otulają gęste, zielone liście. Co więcej, skrzydłokwiat jest znany również ze swoich właściwości oczyszczających powietrze, co jest szczególnie ważne w czasie zimy, kiedy powietrze na zewnątrz pozostawia wiele do życzenia. Choć pielęgnacja skrzydłokwiatu tak naprawdę nie jest skomplikowana i z pewnością nie ma wygórowanych wymagań, bo najczęściej wystarczy zapewnić jej odpowiednie stanowisko i nawodnienie, to jednak czasami z niewiadomych przyczyn marnieje. Wówczas liście skrzydłokwiatu żółkną i opadają, a roślina przestaje rosnąć i nie wypuszcza kwiatów. Jak uratować marniejący skrzydłokwiat? Z pewnością należy reagować jak najszybciej i przygotować ten domowy nawóz do skrzydłokwiatu. Wlewam dosłownie jedną szklankę do żółknącego skrzydłokwiatu, a momentalnie odbija.

Domowy nawóz do żółknącego skrzydłokwiatu

Przygotowanie takiego domowego nawozu do marniejącego skrzydłokwiatu jest naprawdę proste. Wsypuję 1 łyżeczkę sody oczyszczonej na 1 litr wody i dokładnie mieszam, aż proszek całkowicie się rozpuści. Takim roztworem podlewam swój żółknący skrzydłokwiat. Tę odżywkę można stosować raz na miesiąc. Wzmocni ona roślinę i da jej odporność na ataki szkodników czy chorób. Dzięki temu skrzydłokwiat rośnie i pięknie kwitnie. 

Zasady pielęgnacji skrzydłokwiatu

Jak już wspomniałam wcześniej, pielęgnacja skrzydłokwiatu nie jest skomplikowana. Oto jak powinno się dbać o skrzydłokwiat, aby był zielony i kwitł:

  1. Postaw roślinę w miejscu niezbyt nasłonecznionym.
  2. Unikaj miejsc narażonych na przeciągi, bo skrzydłokwiat ich nie lubi.
  3. Podlewaj go systematycznie - gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra.

Polecany artykuł:

Mój grubosz nigdy nie zgubi liści. Zmieliłam i zalałam wodą. Domowy nawóz spraw…
Super Express Google News
Pielęgnacja roślin doniczkowych zimą
Galeria zdjęć 5
Quiz: K jak kwiaty. Arcytrudny test z wiedzy o kwiatach na K. 5 na 10 to już sukces
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Kwitnie w maju i roztacza niesamowity zapach w lesie. Uwaga jest trująca. Ta roślina to:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SKRZYDŁOKWIAT
DOMOWY NAWÓZ