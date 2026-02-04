Twoja babcia Cię tego nie nauczyła? Ogromny błąd podczas robienia faworków, przez który chrust smakuje jak twardy suchar. Zrób to inaczej, a faworki będą kruche

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-02-04 5:29

Już 12 lutego obchodzimy tłusty czwartek. To święto wszystkich miłośników smakołyków. Obok klasycznych pączków w tym czasie Polacy zajadają się faworkami. To tradycyjne smakołyki, które od setek lat goszczą na polskich stołach. Nie każdy wie, że jest jeden błąd, który może zniweczyć cały trud i sprawić, że ciasto będzie twarde i gumowate. Sprawdź, czy go nie popełniasz.

Sprawdzony przepis od Pani Krysi na faworki. Chrust, który zawsze się udaje

Autor: Shutterstock Sprawdzony przepis od Pani Krysi na faworki. Chrust, który zawsze się udaje
  • Faworki, czyli chrust, mają długą historię i są popularne w Polsce, ale ich przygotowanie wymaga pewnych tajników.
  • Sekretem idealnych faworków jest ciasto, a kluczową rolę odgrywa odpowiednie napowietrzenie go podczas wyrabiania.
  • Dowiedz się, jaki błąd sprawia, że faworki wychodzą gumowate i co zrobić, aby były idealnie kruche i rozpływały się w ustach!

Najgorszy grzech podczas robienia faworków. Przez to Ci nie wychodzą

Legenda mówi, że faworki, czyli popularny chrust, powstały przez przypadek. Pewien cukiernik przypadkowo wrzucił kawałek ciasta na nagrzany olej. W efekcie powstał warkocz kruchego i napowietrzonego ciasta. Historycy kulinarni wskazują, że faworki mogły powstać we Francji lub Niemczech, ale to właśnie w Polsce kultura chrustu jest obecnie najsilniejsza. Faworki spożywano już nawet w średniowieczu. Początkowo podawano je w formie wytrawnej, ale dzisiaj królują te w wersji na słodko. 

Sekretem idealnych faworków jest ciasto. Składa się ono z mąki pszennej, tortowej typu 450 , żółtek jajek, śmietany oraz niewielkiej ilości alkoholu. Dodatek spirytusu lub piwa ogranicza wchłanianie się tłuszczu podczas smażenie. Dzięki temu faworki są bardziej kruche i chrupiące. 

Popełniasz ten błąd podczas przygotowywania ciasta na faworki? Nic dziwnego, że potem smakują gumowato

Aby faworki były idealnie kruche i napowietrzone należy o to zadbać już podczas wyrabiania ciasta. Gdy dokładnie połączysz ze sobą wszystkie składniki i uformujesz zbity placek należy go rozbijać. Czynność tak polega na uderzeniu w surowe ciasto wałkiem do ciasta. Może wydawać się do głupie, ale dzięki temu gluten się rozciąga, a pęcherzyki powietrza dostają się do ciasta i je napowietrzają. Podczas smażenia, w kontakcie z wysoką temperaturą te pęcherzyki powietrza się powiększają tworząc lekką strukturę ciasta. Dzięki temu faworki wychodzą lekkie i chrupiące. Ciasta jest odpowiednio kruche i rozpływa się w ustach. 

Pamiętaj, aby do smażenia faworków zawsze dokładnie nagrzać tłuszcz. Bez tego zaczną one chłonąć olej lub smalec, a co za tym idzie zrobią się gumowe i niesmaczne. Optymalna temperatura tłuszczu podczas smażenia faworków wynosi około 180 stopni Celsjusza. 

