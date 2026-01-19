Przez ten błąd faworki wychodzą gumowate i tłuste. Popełnia go prawie każdy, kto bierze się za smażenie faworków na tłusty czwartek

Karnawał to czas na faworki, ale ich przygotowanie może być wyzwaniem.

Dwa główne problemy to gumowatość i nadmierne wchłanianie tłuszczu.

Zobacz, jakie błędy w przepisie i smażeniu sprawiają, że faworki nie wychodzą idealnie.

Odkryj sekrety perfekcyjnych faworków – sprawdź, jak ich uniknąć!

To największy błąd podczas robienia faworków. To przez niego ciasto wychodzi gumowate i tłuste

Karnawał to czas zajadania się słodkościami i dobrej zabawy. W 2026 roku karnawał trwa do 17 lutego, a szczyt słodkiej zabawy, czyli tłusty czwartek wypada 12 lutego. W wielu domach podczas karnawały przygotowuje się faworki. To cienkie i kruche ciasto jest jednym z symboli polskiego karnawału. Dawniej jedzono go praktycznie w każdym domu, a pierwsze zapiski historyczne o faworkach sięgały XVII wieku. Pierwotnie faworki przypominały pączki, były grube i tłuściutkie. Był również okres, w którym zajadano się faworkami w wersji wytrawnej. Dzisiaj faworki, albo chrust zachwycają lekkością oraz kruchością. Sekretem jest odpowiednio przygotowane ciasto oraz smażenie. Zdarza się, że osoby nie mające doświadczenia w tego rodzaju smakołykach popełniają proste błędy, przez które faworki wychodzą gumowate i tłuste. Zobacz, dlaczego tak się dzieje.

Przez ten błąd faworki będą gumowate

Jeżeli faworki po usmażeniu się gumowate to winę ponosi źle przygotowane ciasto. Za gumową strukturę ciasta najczęściej odpowiadają jajka. W przepisie na faworki należy dodać jedynie żółtka. Jeżeli zamiast tego do ciasta dodasz całe jajka to finalnie faworki nie będą tak kruche, jak być powinny. Białka jajek sprawia, że ciasto robi się bardziej gumowate. Pamiętaj również, aby podczas ugniatania ciasta dobrze je napowietrzyć. Możesz to zrobić uderzając wałkiem w ciasto. Dzięki temu faworki po usmażeniu będą lżejsze i bardziej kruche.

Przez ten błąd faworki będą tłuste

Faworki to smażony smakołyk. Przygotowuje się je w głębokim tłuszczu, najczęściej oleju lub smalcu. Nie znaczy to jednak, że po usmażeniu ciasto powinna ociekać w tłuszcz. Już w momencie przygotowywania ciasta dodaj do niego niewielką ilość alkoholu. Może to być czysta wódka lub piwo. Alternatywnie możesz dodać również ocet. Krok ten zapobiega wchłanianiu tłuszczu przez ciasto. Pamiętaj również, że faworki nie mogą być wkładane do za ziemnego oleju. Ta czynność też może wpływać na to, że ciasto będzie bardziej tłuste. Olej powinien być odpowiednio nagrzane na około 175-180°C. Smaż faworki z każdej strony po 3 minuty, a będą idealnie kruche i chrupiące.