H2prO – mopy jakich jeszcze nie było! 100% separacji czystej i brudnej wody

Podłoga w domu to powierzchnia, z jaką mamy kontakt najczęściej i która z łatwością się brudzi – gromadzi kurz, piasek, drobnoustroje oraz zabrudzenia wnoszone z zewnątrz. Gdy jest zadbana, poprawia odbiór całej przestrzeni: wnętrze wygląda schludnie, a jej uporządkowanie sprzyja koncentracji i poczuciu porządku. Dbałość o podłogi to więc nie tylko kwestia estetyki, ale element świadomej troski o dom, zdrowie i funkcjonalność przestrzeni. Ale czym myć podłogę, aby naprawdę lśniła? Odpowiedź jest prosta: czystą wodą, której nie trzeba co chwilę zmieniać. Vileda znalazła na to sposób – mopy H2prO, które dzięki technologii dwóch osobnych zbiorników umożliwiają 100% separacji brudnej i czystej wody. Rezultat? Podłoga jest zawsze myta świeżą, czystą wodą, co gwarantuje maksymalną higienę i brak smug. Do wyboru są dwa warianty: płaski i obrotowy.

Mop płaski Vileda H2prO został stworzony, aby zrewolucjonizować sprzątanie w domu dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i kompaktowej konstrukcji. Co go wyróżnia?

Dwuzbiornikowe wiadro , które całkowicie izoluje czystą wodę od brudnej, zapewniając higieniczne sprzątanie przy każdym użyciu.

Płaska końcówka myjąca, która obracając się o 360°, bez problemu dociera pod meble i w ciasne zakamarki.

Wysokiej jakości nakładka myjąca z mikrofibry skutecznie usuwająca uporczywy brud ze wszystkich rodzajów podłóg, w tym także drewnianych.

Kompaktowość, bo pionowe wiadro łatwo mieści się w ciasnych miejscach, idealnie sprawdzając się w małych mieszkaniach, a sam zbiornik łatwo napełnimy w klasycznym zlewie.

Innowacyjny mechanizm wyciskania, dający możliwość obsługi dosłownie jedną ręką.

Ergonomiczny design, który upraszcza używanie i zmniejsza wysiłek potrzebny do sprzątania.

Oszczędność, ponieważ dwuzbiornikowy system zużywa zaledwie 1,2 litra wody do umycia powierzchni aż do 60m²*, co pomaga oszczędzać wodę i domowy budżet, a także dbać o środowisko.

Wymienną nakładkę z mikrofibry łatwo założyć, a jej trwałe mocowanie wytrzymuje wielokrotne zdejmowanie. Nakładki można prać w pralce (do 60°C, bez płynu do płukania), a dla zapewnienia optymalnych rezultatów czyszczenia, zaleca się ich wymianę co 6 miesięcy. Uwaga: wkłady H2prO nie są kompatybilne z innymi systemami mopów płaskich Vileda i odwrotnie.

Mop obrotowy Vileda H2prO to innowacyjny system sprzątania, który zapewnia maksymalną higienę, pozwalający każdorazowo myć podłogi wyłącznie świeżą, czystą wodą. Co go wyróżnia?

Dwukomorowa technologia wiadra - 100% separacji czystej i brudnej wody. Brudna woda nie wraca na mop, co gwarantuje higieniczne mycie bez smug.

Trójkątna nakładka myjąca z łatwością docierająca do ciasnych zakamarków, pod meble i wzdłuż listew przypodłogowych.

Wkład z mikrofibry, który dokładnie czyści i zbiera wszelkie zabrudzenia z podłogi.

6 litrów pojemności, jaka pozwala na naprawdę długie sprzątanie.

Wyciskarka uruchamiana nogą pozwalająca na bezproblemowe, bezdotykowe wyciskanie mopa i kontrolę wilgotności.

Gwarancja, bo ten produkt jest objęty 5-letnią gwarancją, co zapewnia jego wysoką jakość i trwałość przez długi czas.

Wymienne wkłady z mikrofibry można prać w pralce w temperaturze do 30°C, razem z podobnymi tekstyliami, a dla zapewnienia optymalnych rezultatów czyszczenia, zaleca się ich wymianę co 6 miesięcy. Uwaga: Wkład Vileda H2Pro pasuje wyłącznie do mopa obrotowego Vileda H2Pro i nie jest kompatybilny z żadnymi innymi systemami mopów obrotowych Vileda.

