Tłusty czwartek 2025. Dodaj ten jeden składnik, a faworki wyjdą idealnie miękkie i kruche. Tak powinien wyglądać przepis na faworki

Tłusty czwartek 2025. Kiedy wypada święto łasuchów?

Tłusty czwartek to w polskiej tradycji dzień, w którym można pofolgować sobie diety. To czas, gdy objadamy się pączkami oraz faworkami. Tłusty czwartek jest świętem ruchowym i zależy od daty Wielkanocy. Zawsze rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W 2025 roku Tłusty czwartek wypada stosunkowo późno bo dopiero 27 lutego. Oznacza to, że w tym roku czeka nas wyjątkowo długi karnawał. W polskiej tradycji również podczas karnawału można było zajadać się pączkami oraz faworkami.

Faworki na karnawał 2025. Jaki jest najczęściej popełniany błąd?

Chrust lub faworki do zdecydowanie jeden z ulubionych przysmaków wielu Polaków. Przepis na faworki często przechowany się w rodzinie i przekazywany pokolenia na pokolenie. Sekretem idealnych faworków jest kruche ciasto, które niemalże rozpada się podczas jedzenia. Sekretem idealnego ciasta na faworki jest mąka, a dokładniej jeden, konkretny typ. Od tego, jakiej mąki użyjemy zależy, czy ciasto będzie kruche i miękkie. Różnego typu mąki inaczej wchłaniają pozostałe składniki i się z nimi łączą. Im wyższy typ mąki, tym będzie ona bardziej zbita i gęsta. Sekretem idealnych faworków jest właśnie odpowiednio dobrana mąka. W przypadku chrustu jest to mąka typu 450, czyli klasyczna pszenna tortowa. Sprawi ona, że ciasto na faworki będzie łatwe do zagniatania, a po usmażeniu chrust będzie kruchy i lekki.

Dodaj ten składnik do ciasta na faworki. Będą idealnie mięciutkie i delikatne

Jednym z sekretów kucharzy podczas przygotowywania faworków jest piwo. Dodaje się je zamiast spirytusu. Piwo sprawia, że faworki wychodzą bardziej pulchne i mają więcej charakterystycznych bąbli na powierzchni ciasta. Są kruche i rozpływają się w ustach. Odkąd zaczęłam stosować ten trik, to moje faworki zawsze zjadane są z przyjemnością. Na 0,5 kg mąki dodaję około 500 ml piwa pszenicznego i zagniatam tradycyjnie ciasto z żółtkami jajka oraz cukrem i masłem.

Skąd się wzięły faworki w polskiej kuchni?

Faworki inaczej nazywane chrustem to typowo polski przysmak. Dawniej w okresie karnawału faworki smażyło się niemalże w każdym polskim domu. Legenda wskazuje, że faworki powstały przypadkiem. Pewien młody cukiernik przez nieuwagę upuścił do rozgrzanego oleju pasek ciasta pączkowego. Na skutek wysokiej temperatury ciasto przybrało kształt warkocza, a cukiernik posypał je cukrem pudrem. Przez wiele lat przepis na faworki był podobny do ciasta na pączki, jednak z czasem został zmodyfikowany, by chrust był lżejszy i bardziej kruchy. W tradycyjnym przepisie na faworki znajdziemy mąkę, żółtka jajek, łyżkę spirytusu (aby ciasto nie chłonęło tłuszczu podczas smażenia), śmietanę oraz cukier. Mistrzowie wypieków wskazują, że faworki powinno się smażyć na smalcu. Dzięki temu ich smak jest najlepszy. Jest jednak pewien błąd, który popełnia wiele gospodyń. Przez niego faworki tracą swoją lekkość i chrupkość.