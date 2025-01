i Autor: pixabay.com

Karnawał i tłusty czwartek w 2025

Kiedy wypada tłusty czwartek 2025? Tak powiniem wyglądać przepis na faworki. Tysiące gospodyń dodaje to, przez co faworki nie wychodzą i nie są idealnie kruche

Kiedy tłusty czwartek 2025? Łasuchy zacierają ręce i zastanawiają się, kiedy w tym roku wypada największe święto słodkości. Karnawał tradycyjnie rozpocznie się w poniedziałek, 6 stycznia w święto Trzech Króli. To czas kiedy w wielu miejscach Polki pałaszuje się faworki. Aż do tłustego czwartku mogą one gościć na stołach. Sekretem idealnych faworków jest kruche ciasto, które niemalże rozpada się podczas jedzenia. Faworki nie wyjdą jeżeli do ciasta dodasz ten jeden składnik. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak duże ma on znaczenie. Tego nie dodawaj do ciasta na faworki.