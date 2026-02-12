Nie jesz pączków w tłusty czwartek, bo się odchudzasz? To zły pomysł. Możesz ściągnąć na siebie pecha. Przesądy o tłustym czwartku

Tłusty Czwartek to tradycja sięgająca czasów pogańskich, symbolizująca pożegnanie zimy i nadejście wiosny.

Współcześnie objadamy się pączkami i faworkami, ale czy wiesz, że niezjedzenie pączka może ściągnąć pecha?

Przesądy głoszą, że każdy powinien zjeść przynajmniej jednego pączka, by zapewnić sobie szczęście i dostatek na cały rok.

Zastanawiasz się, co grozi tym, którzy nie zjedzą pączka w Tłusty Czwartek? Koniecznie przeczytaj artykuł!

Nie jesz pączków w tłusty czwartek, bo się odchudzasz? Możesz ściągnąć na siebie pecha

Tłusty czwartek to święto ruchome, a jego data jest uzależniona od Wielkanocy. Tego dnia rozpoczyna się ostatni tydzień karnawału. Geneza tłustego czwartku sięga czasów pogaństwa. Wówczas w tym dniu świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Witanie wiosny odbywało się na suto zakrapianych winem ucztach, na których nikt nie żałował sobie tłustych potraw, szczególnie mięs. Zagryzką były pączki przygotowywane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną. Z pewnością tłusty czwartek jest dla wielu z nas jednym z najbardziej wyczekiwanych dni w roku. To właśnie wtedy możemy bezkarnie i bez najmniejszych wyrzutów sumienia objadać się słodkościami, a najpopularniejsze z nich to oczywiście pączki i faworki, zwane przez wielu chrustami. A Ty przestrzegasz zwyczaju i zawsze w tłusty czwartek zjadasz przynajmniej jednego pączka? Przesądy głoszą, że każdy powinien to zrobić, bo w przeciwnym razie skazujemy się na niepowodzenia, które trwać będą minimum do kolejnego tłustego czwartku.

Przesądy na tłusty czwartek 2026

Z tłustym czwartkiem związanych jest wiele przesądów. Najpopularniejszych mówi o tym, ze w tłusty czwartek koniecznie trzeba zjeść przynajmniej jednego pączka, aby przez cały kolejny rok móc cieszyć się szczęściem i dostatkiem. Oczywiście zgodnie z przesądami na tłusty czwartek istotna jest również ilość zjedzonych pączków - im więcej ich zjemy w tłusty czwartek, tym więcej szczęścia w nowym roku.

Historia tłustego czwartku

Zwyczaj objadania się w tłusty czwartek ma swoje korzenie w pogańskich obchodach końca zimy i początku wiosny. Pierwotnie nie jedzono pączków w dzisiejszej formie, lecz placki przygotowywane z ciasta chlebowego, nadziewane słoniną lub mięsem, popijane wódką. Słodkie pączki, jakie znamy dzisiaj, pojawiły się w Polsce dopiero w XVI wieku, a ich popularność rosła wraz z upowszechnianiem się cukru i drożdży. Początkowo niektóre pączki miały w środku migdał lub orzech, a ten, kto na niego trafił, miał cieszyć się szczęściem i pomyślnością.