Dodaj ten składnik do ciasta na faworki, a zaskoczysz całą rodzinę. Oniemieją z wrażenia i pokochają ten smak. Przepis na faworki na tłusty czwartek

Faworki, nazywane inaczej chrustem to tradycyjne polskie przysmaki na tłusty czwartek. Według historycznych zapisów pierwsze faworki pochodziły z terenów dzisiejszej Litwy oraz Niemiec. Pierwszy raz miały zostać przyrządzone jeszcze w średniowieczu i ponoć były wynikiem pomyłki. Jeden z kucharzy przez przypadek dodał ciasto na wrzący olej. Przez wiele lat faworki były grube i dosyć ciężkie. Dopiero po pewnych czasie dopracowane przepis i ciasto na faworki stało się cienkie i chrupiące.

Sekretem ciasta na faworki jest mąka, śmietana oraz jajka. Faworki z przeciwieństwie do wielu słodkich wypieków smaży się w głębokim tłuszczu. Zawodowi kucharze wskazują, że najlepszy jest do tego smalec lub olej słonecznikowy. W wielu przepisach do ciasta na faworki dodaje się także spirytus lub ocet. Składniki te mają zapobiegać wchłanianiu się tłuszczu podczas procesu smażenia. W ten sposób ciast będzie mniej tłuste.

Nietypowy składnik do faworków

Przepis na faworki jest prosty. Każda gospodyni ma swoje sposoby, aby faworki były jeszcze smaczniejsze. Niektórzy dodają piwo lub masło. Moja babcia zawsze robiła dwa półmiski faworków. Jedne klasyczne, a do drugich dodawała kakao. To nietypowy dodatek, który nadawał faworkom oryginalny smak. Dzieci go kochały. Faworki z dodatkiem kakao były lekko czekoladowe, ale smak ten nie był przytłaczający. Aby zrobić "czekoladowe" faworki wystarczy, że do maki dodasz 2-3 płaskie łyżki ciemnego kakao. Całość dokładnie wymieszaj i dopiero wówczas dodaj mokre składniki takie jak jajka, śmietanę lub masło. Faworki z dodatkiem kakao są ciemniejsze, a ich smak delikatnie różni się od tych klasycznych.

