Jakie krzewy kwitną wczesną wiosną? Te odmiany zamienią Twój ogród w kwiecistą łąkę pełną kolorów i zapachów. Wcześnie kwitnące krzewy

Krzewy, które kwitną wczesną wiosną. Zamienią Twój ogród w bujną łąkę

Początek wiosny to czas gdy wracają prace w ogrodzie. Na przełomie styczna i lutego zaczyna się pierwsze przygotowania do wiosny. Kiedy temperatury sprzyjają zdejmuje się zimowe okrycia i wykonuje się wczesne cięcie niektórych odmian roślin. Wczesna wiosna to dobry czas na wykonanie pierwszego w sezonie cięcia borówki amerykańskiej, hortensji oraz krzewów róży. Wiele odmian kwiatów i krzewów zaczyna kwitnienie w maju lub nawet w czerwcu. Są jednak takie gatunki, które już wczesną wiosną zamienią Twój ogród w kwietną łąkę. Posadź je swoi ogrodzie, a już w kwietniu będziesz cieszyć się pięknymi kwiatami.

Te odmiany krzewów kwitną wczesną wiosną

Magnolia gwiaździsta - to przepiękny i bardzo okazały krzew, który charakteryzuje się płaskimi kwiatami przypominającymi gwiazdy. Pierwsze kwiaty pojawiają się w momencie, gdy temperatury nieznacznie przewyższają 0°C. Magnolia gwiaździsta dobrze znosi czasowe spadki temperatury. Doskonale sprawdza się na rabatach z krzewami kwitnącymi później. Posadź ją w obok hortensji i ciesz się kwiatami przez cały rok.

Dereń jadalny - drzewo to może być uprawiane jako niewielki krzew. Dobrze znosi zmiany temperatur i zaczyna kwitnąć na przełomie marca i kwietnia. Wiosną zachwyca żółtymi kwiatami, które przepięknie pachną.

Bez lilak - to zdecydowanie zapach wiosny. Bez lilak to potężny krzew, który dorasta nawet do 8 m wysokości. Kwitnie w maju, a jego kwiaty zbierają się w długie wiechy. Cudownie przyozdabia ogród zamieniając go w tajemniczą, kwietną przestrzeń. Bez lilak to wiele odmian, które kwitną na różowo, biało lub żółto. Kwiaty przepięknie i intensywnie pachną.

Forsycja - to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych krzewów kwitnących wczesną wiosną. Jest łatwy w uprawie i wypuszcza pierwsze kwiaty już na przełomie marca i kwietnia. Co ciekawe, forsycja tworzy liście po przekwitnięciu kwiatów. Utrzymują się one na gałęziach aż do późnej jesieni. Z forsycji można tworzyć żywopłot.

Autor: