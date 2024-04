Zawsze w kwietniu biorę te 2 składniki i przygotowuję odżywkę do forsycji. Podlewam nią krzewy forsycji, a te obsypują kwiatami. Sprawdzony sposób na odżywienie forsycji

Pokrój i wrzuć do wody. W kwietniu podlewaj tym forsycję, a obrodzi w kwiaty

Twoja forsycja marnieje? Być może za taki stan rzeczy odpowiada deficyt składników aktywnych, które potrzebne są rośliną do wzrostu oraz kwitnienia. Forsycję należy regularnie nawozić, dzięki temu obrodzi ona w kwiaty i będzie bujnie rosła. Zabieg ten należy wykonać dwa razy w roku - wczesną wiosną oraz późnym latem. W przypadku forsycji rewelacyjnie sprawdzi się nawóz z kompostownika. Jest on bogaty w potrzebne roślinie minerały i witaminy. Kompostownik należy rozsypać wokół krzewu. Innym sposobem odżywienia forsycji jest odżywka ze skórek od banana. W dużym słoiku umieść świeże skórki od banana i zalej ciepłą wodą. Odstaw w chłodne i ciemnie miejsce na około 2 dni. Po tym czasie roztwór rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1:1 i podlewaj forsycję. Skórki od banana możesz także wysuszyć w piekarniku i dodać do kompostownika zakopanego wokół krzewów. To bogate źródło wapnia, potasu, fosforu oraz siarki i kwasu krzemowego. Mieszanka ta pobudza roślina do wzrostu i wspomaga procesy kwitnienia.

Jak przycinać forsycję? Ten zabieg sprawi, że krzew wystrzeli

Jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych forsycji jest jej regularne podcinanie. Zabieg ten należy wykonać wiosną, zanim krzewy rozwiną swoje liście. Sekatorem obetnij stare i wysuszone pędy. Usuwaj także pędy zbyt mocno zagęszczające koronę krzewu. Krótkie łodygi ucinaj o 30 proc., a dłuższe nawet o 50 proc. Raz na kilka lat warto również wykonać cięcie odmładzające i przyciąć u nasady najstarsze pędy.

