Piękny ogród na wiosnę i lato

Rozpuszczam 1 łyżeczkę w wodzie i podlewam tuje. Odżywcza mikstura, która sprawia, że żywopłot zachwyca zielenią. Bujny i gęsty. Domowa odżywka do podlewania tui

Tuje można spotkać praktycznie w każdym ogrodzie lub na działce. Stanowią one naturalny żywopłot i odgradzają od tego, co chcemy. Aby tuje rosły bujnie i gęsto należy je odpowiednio nawozić. Wiosną warto postawić na podlewanie z naturalną odżywką. Dzięki niej tuje wystrzelą i latem będą zachwycać soczystymi i zielonymi łodygami. Wymieszaj to z wodą i wiosną podlewaj tak tuje. Odżywka, która działa niczym przyspieszać wzrostu.