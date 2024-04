Do olejku rycynowego dodaję to i zakopuję pod ziemią. Skutecznie odstrasza kreta z mojego ogrodu. Ucieka, gdzie pieprz rośnie. Sposób na kreta w ogrodzie

Mieszam to z olejkiem rycynowym i umieszczam pod ziemią. Kret odwiedzać mój ogród

Kret to niewielki ssak, który potrafi wyrządzić ogromne szkody w ogrodzie. Jest aktywny od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Kret europejski osiąga około 20 cm długości i 120 g wagi. Niech jednak Cię nie zmylą jego małe rozmiary, jego silne łapy potrafią przesuwać ziemię o wadzę równej jego masie ciała. Kret w ogrodzie traktowany jest jako szkodnik, jednak należy pamiętać, że ssak ten znajduje się pod ochroną. Jeżeli chcesz przepędzić kreta z ogrodu, to musisz wybierać naturalne i bezpieczne metody. Skutecznym sposobem na pozbycie się kreta jest zakopanie pod ziemią ludzkich włosów lub zwierzęcej sierści. Krety nie znoszą zapachu włosów. Inni rekomendują także zwierzęce odchody. Ja najczęściej sięgam po sposób na odstraszenie kreta z wykorzystaniem olejku rycynowego. Do olejku dodaj kilka rozgniecionych ząbków czosnku i taką mieszanką zakop w kilku miejscach w ogrodzie.

Jakie szkody może wyrządzić kret w ogrodzie?

Ten niewielki ssak jest wyjątkowo aktywny. W ciągu jednej nocy potrafi wykopać kilkanaście metrów tunelu oraz uformować kilkadziesiąt kopców. Jego podstawowymi zmysłami są węch i dotyk. Kret niszczy rośliny podgryzając ich korzenie. W efekcie krzewy oraz byliny marnieją oraz obumierają. Kret może również zniszczyć darń oraz trawnik. Co ciekawe, krety bywają pożyteczne i pomagają pozbyć się owadów z ogrodu.

