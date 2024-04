Moja ostateczna broń na mszyce. Garść tego zalewam wodą i pryskam rośliny. Działa niczym gaz pieprzowy, a mszyce uwalniają rośliny. Sposób na zwalczenie mszyc

Wyjmuję z apteczki, wlewam do pralki i nastawiam pranie ręczników. Sprzątaczka powiedziała mi, że to najlepszy sposób prania białych ręczników. Są śnieżnobiałe i pachnące

Domowe preparaty na mszyce mogą być skuteczną bronią w walce ze szkodnikami. W przypadku mszyc najczęściej rekomendowane są opryski z octu, sody oczyszczonej oraz czosnku. Mszyce to w Polsce jeden z najpopularniejszych gatunków szkodników, które atakują rośliny. Co ciekawe, w całym ekosystemie mszyce nie są traktowane jako szkodniki. Stanowią pokarm dla innych gatunków, jednak gdy pojawią się w ogrodzie potrafią wyrządzić niemałe szkody. Za najskuteczniejszy i najsilniejszy naturalny sposób na mszyce uważa się oprysk z chili. Zapach kapsaicyny skutecznie odstrasza szkodniki i zniechęca je do składania jaj. Przygotuj 1 garść chili i zalej ją 1,5 l przegotowanej wody. Całość odstaw na kilka dni. Następnie przelej do butelki ze spryskiwaczem i dokładnie zraszaj rośliny. W przypadku bardzo delikatnych roślin roztwór z chili może dodatkowo rozcieńczać w proporcjach 25 ml mieszanki z chili na 1 litr wody. Oprysk na mszyce z chili stosuj wieczorem, gdy szkodniki są najbardziej aktywne.

Gdzie najchętniej żerują mszyce i jakie mogą wyrządzić szkody?

Mszyce to niewielkie owady, które lubują się w żerowaniu na roślinach. Wysysają soki z roślin i doprowadzają do ich osłabienia. Roślina, na której żerują mszyce przestaje rosnąć i wypuszczać nowe pędy. W efekcie mszyce mogą doprowadzić do całkowitego obumarcia rośliny. Mszyce mogą zasiedlać zarówno sadzonki ogrodowe, jak i rośliny doniczkowe. Lubują się w różach, dracenach, begoniach oraz w sadzonkach warzyw. Mszyce mogą zaatakować nawet storczyki hodowane w doniczkach.

