Z szafki kuchennej biorę to i mieszam z wodą. Wczesną wiosną podlewam ziemię wokół hortensji. Nigdy nie miałam większych kwiatów, jak po tej odżywce. Koktajl dla hortensji

Odkąd robię to każdego dnia, mój zamiokulkas ma łodygi proste jak druty. Do tego rośnie jak szalony i wypuszcza nowe pędy. Pielęgnacja zamiokulkasa

Zawsze w kwietniu mieszam to z wodą i zakwaszam glebę wokół hortensji. Odżywczy koktajl, który przyspiesza kwitnienie

Hortensja to duży i bujny krzew, który ozdobi każdy ogród. Jej uprawa nie jest trudna i hortensja doskonale radzi sobie z wieloma trudnościami i warunkami pogodowymi. Każdy, kto bierze się na pielęgnację hortensji musi jednak wiedzieć, że ten gatunek potrzebuje gleby o lekko kwaśnym pH. Hortensja najlepiej rośnie w ziemi, które pH wynosi pomiędzy 4,5 a 6,5. Na glebach o pH wyższym na hortensji mogą zauważalne być objawy chlorozy oraz usychanie. Jednym ze sposobów pielęgnacji hortensji jest zakwaszanie gleby wokół krzewu. To prosta czynność, która sprawi, że Twój kwiat będzie lepiej i szybciej rósł. Aby zakwasić glebę wokół hortensji możesz wykorzystać ocet. Uznaje się, że to skuteczny sposób na zakwaszanie ziemi w pobliżu wieloletnich i silnych krzewów. Wymieszaj 1 l octu z 8 l wody i tak przygotowanym roztworem podlewaj ziemię wokół hortensji. To bardzo ważne, nigdy nie podlewaj bezpośrednio krzewu.

Pielęgnacja hortensji. Jak zakwasić glebę fusami do kawy?

Innym skutecznym sposobem zakwaszania gleby są fusy do kawy. To nieco bezpieczniejsza metoda, którą rekomenduje się w przypadku osób niedoświadczonych. Wystarczy, że przygotujesz 1 szklankę fusów po kawie i zalejesz ją 10 l wody. Kiedy fusy napęcznieją, podlewaj nimi hortensją raz w tygodniu. Ten sposób sprawdzi się nie tylko w przypadku hortensji. Fusami do kawy możesz nawozić również wrzosy, azalie, różaneczniki oraz magnolie.

