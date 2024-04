Biorę 1 kostkę tego i zalewam 10 l wody. Zawsze w kwietniu podlewam tym róże, a one bujnie rosną przez cały sezon. Naturalny oprysk na róże

Odkąd robię to każdego dnia, mój zamiokulkas ma łodygi proste jak druty. Do tego rośnie jak szalony i wypuszcza nowe pędy. Pielęgnacja zamiokulkasa

Pokrusz, dodaj wodę oraz mleko i podlewaj róże. Latem kwiaty będą bujnie kwitły

Róże to eleganckie i szlachetne kwiaty. W ogrodzie potrafią kwitnąć nawet kilka razy do roku. Róże wymagają jednak odpowiedniej pielęgnacji, a jednym z jej najważniejszych elementów jest oprysk. Pierwszy oprysk na róże należy wykonać wczesną wiosną. Zdaniem wiele ogrodników to właśnie kwietniowy oprysk na róże jest najważniejszy. Chroni kwiat przed chorobami oraz szkodnikami takimi jak mszyce, a także pobudza roślinę do wzrostu. Domowy oprysk na róże najlepiej jest sporządzić z drożdży kuchennych. Tworzą one naturalną barierę przed infekcjami chorób grzybowych oraz dostarczają rośliną cennych składników odżywczych. Aby przygotować oprysk na róże pokrusz drożdże piekarskie, dodaj około 0,5 l mleka (najlepiej 3.2 proc.) i zalej całość 10 l wody. Tak przygotowanym opryskiem pryskaj obficie cały krzew róży.

Nawóz z drożdży na róże. Jak go przygotować?

Z drożdży piekarskich możesz również przygotować nawóz do podlewania róży. W tym przypadku weź 100 g droższy, zasyp 1 szklaną cukru i odstaw na kilka godzin. Po tym czasie rozczyn z drożdży zalej 10 l wody i odstaw na jeden tydzień. Po tym czasie rozcieńczaj nawóz w stosunku: 1 szklanka roztworu na 10 l wody. Podlewaj nią róże raz w tygodniu.

Jak drożdże działają na róże?

Drożdże to bogate źródło witamin z grupy B i minerałów takich jak magnez, potas oraz fosfor. Stymulują one procesy wzrostu roślin oraz pobudzają do kwitnienia. Drożdże dostarczają cennych składników odżywczych oraz chronią przed chorobami takimi jak: czarna plamistość, mączniak prawdziwy czy rdza. Dodatkowo drożdże odstraszają szkodniki i są jednym z najskuteczniejszych sposobów na mszyce.

Niewymagające kwiaty na balkon. 10 kwiatów łatwych w uprawie, które kwitną całe lato