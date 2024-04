Mieszam 15 g z wodą i podlewam dracenę. Odżywka, którą dracena wypija z rozkoszą. Liście stają sie soczyste, a roślina wypuszcza nowe pędy. Odżywka do draceny

Błyskawiczna odżywka do draceny. Wymieszaj 15 g tego z wodą i podlej dracenę

Dracena to przepiękna roślina doniczkowa, która zamieni Twój dom w prawdziwą dżunglę. Jej duże i ciemne liście świetnie ozdabiają każde wnętrze. Dracena uchodzi także za jedną z roślin, które najlepiej oczyszczają powietrze. Eksperci wskazują, że dracena powinna znaleźć się w pomieszczeniach, gdzie powietrze nie jest najlepszej jakości. W Polsce najczęściej kupowane gatunki draceny to między innymi dracena wonna, obrzeżona, odwrócona oraz Dracena Sandera. Ten gatunek kwiatów doniczkowych wymaga regularnego podlewania, dużej dawki promieni słonecznych oraz ciepła. Bywa jednak, że nawet w najlepszych warunkach dracena zaczyna marnieć. W takiej sytuacji warto zastosować błyskawiczną odżywkę do draceny. Jednym z najpopularniejszych sposobów nawożenia draceny są fusy do kawy. Dostarczają one dracenie potrzebnych składników odżywczych. Dracena potrzebuje dużych dawek azotu, który rewelacyjnie pobudza do wzrostu oraz poprawia kondycję rośliny. Swoją dracenę podlewam odżywką z żelatyny. To rewelacyjne źródło azotu, które zadziała na kwiat niczym naturalny steryd.

Jak zrobić odżywkę z żelatyny do draceny? Ważne proporcje

Przygotowanie odżywki z żelatyny do draceny jest błyskawiczne i proste. Wystarczy, że w niewielkim garnuszku rozpuścisz około 15 g żelatyny (1 łyżka stołowa) w 1 szklance ciepłej wody. Całość porządnie wymieszasz i odstawisz do wystygnięcia, a następnie dolejesz 1 l wody. Tak przygotowaną odżywką podlewam dracenę w miarę potrzeb. U mnie najlepiej sprawdza się odżywianie draceny raz w tygodniu.

