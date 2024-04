Mieszam kilka łyżeczek z wodą i wiosną podlewam hibiskusa. W lipcu sąsiadki zielenieją z zazdrości na widok tych bujnych kwiatów. Odżywka do hibiskusa

Do olejku rycynowego dodaję to i zakopuję pod ziemią. Skutecznie odstrasza kreta z mojego ogrodu. Ucieka, gdzie pieprz rośnie. Sposób na kreta w ogrodzie

Hibiskus to efektowna roślina, która pochodzi z tropikalnych rejonów Azji. Zachwyca przepięknymi kwiatami, która są duże i efektowne. Hibiskus można uprawiać w doniczce oraz w ziemi. W Polsce pielęgnacja hibiskusa przebiega podobnie jak w przypadku azalii oraz rododendronów. Istotną sprawą jest odpowiednie nawożenie hibiskusa. Lubi on kwasolubne podłoże bogate w azot. Hibiskus powinno się nawozić od wczesnej wiosny po późne lato. Ostatnim miesiącem na nawożenie hibiskusa jest lipiec. Dzięki temu proces wzrostu zostanie zahamowany przed pierwszymi przymrozkami i roślina nie zmarnieje. Idealną odżywką do hibiskusa będą fusy z kwasy. Zakwaszą oraz odżywią one glebę pod krzewem. Wymieszaj około 5 łyżeczek fusów po kawie z wodą. Tak przygotowaną odżywką podlewaj hibiskusa raz w tygodniu.

Co daje odżywka z fusów z kawy w pielęgnacji hibiskusa?

Fusy po kawie to bogate źródło wielu cennych witamin i minerałów. Zawierają one między innymi fosfor, która wpływa na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz kwitnienie, a także magnez, który stanowi budulec chlorofilu. Fusy z kawy to również potrzebna dawka związków azotu. Wspiera on rozwój oraz wzrost roślin. Azot poprawia kondycję kwiatów i liści. Fusy z kawy docenią przede wszystkim kwasolubne rośliny ja właśnie hibiskus, różanecznik, a także magnolie i hortensje. Odżywkę z fusów po kawie możesz stosować zarówno do nawożenia roślin doniczkowych, jak i tych zasadzonych w gruncie.

