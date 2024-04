Przygotowuję zabójczą herbatkę, która sprawia, że ziemórki uciekają z moich roślin. Całe gromady owadów padają martwe. Domowy sposób na ziemiórki

Zabójcza herbatka na ziemiórki. Larwy owadów padną trupem

Ziemiórki to niewielkich rozmiarów owady, które mogą skutecznie zniszczyć rośliny. Dorosłe osobniki nie stanowią zagrożenia, to larwy są najbardziej niebezpieczne. Larwy ziemiórek żerują w podłożu odżywiając się korzeniami. Niszczą w ten sposób całe systemy korzeniowe roślin i mogą doprowadzić do ich całkowitego obumarcia. Zauważyłeś na swoich roślinach niewielkie owady przypominające muszki? To właśnie ziemiórki. Działaj szybko, a uratujesz swoje rośliny. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jednym z najnieskuteczniejszych sposobów na ziemiórki jest rumianek. To ekologiczna metoda, która rozprawi się ze szkodnikami. Rumianek zabija larwy ziemiórek, na dorosłe osobniki stosuj specjalnie lepiki.

Jak przygotować napar z rumianki na ziemiórki?

Możesz sięgnąć po specjalne koncentraty z rumianku dostosowane do pielęgnacji roślin lub po klasyczne saszetki z herbatą rumiankową. Około 10 saszetek zalej 1/2 l wrzątku i odstaw pod przykryciem aż ostygnie. Gotowe koncentraty z rumianku do roślin rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowanym naparem podlewaj rośliny 2-3 razy w tygodniu przez około 3 tygodnie. Ważne jest, by roztwór rozprowadzany był równomiernie. Możesz nim również spryskiwać rośliny po całych łodygach. Napar z rumianku na ziemiórki warto stosować także profilaktycznie. Jest on bezpieczny dla roślin.

