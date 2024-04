Dodaję ten chwast do wody i podlewam tym magnolię. W kwietniu odżywka ta działa niczym zastrzyk pobudzający do kwitnięcia. Prawidłowe nawożenie magnolii

QUIZ. Przyjrzyj się dobrze. To, co zobaczysz jako pierwsze zdradzi, czy jesteś lubiany i można Ci zaufać. Test obrazkowy

Wrzuć ten popularny chwast do wody i podlewaj tym magnolię. Krzew obsypie w bujne kwiaty

Magnolia nie jest wyjątkowo trudna w uprawie. Warto jednak pamiętać o jej regularnym nawożeniu. Krzewy magnolii potrzebują składników odżywczych, dzięki którym będą lepiej rosły. Objawem wskazującym, że magnolia potrzebuje dodatkowego odżywiania są wątłe i jasne liście oraz marniejące kwiaty. W takiej sytuacji warto zafundować magnolii odżywczą dawkę potrzebnych składników. Magnolie należy nawozić już wczesną wiosną. Jeżeli szukasz naturalnego sposobu na odżywienie magnolii, to z pewnością sprawdzi Ci się ekologiczny nawóz z pokrzywy. Przygotuj świeże liście i łodygi pokrzywy. Około 1 kg ziół zalej 10 l wody. Przykryj pojemnik i odstaw na około 2 tygodnie. W trakcji fermentacji napar może wydzielać nieprzyjemny zapach więc postaw go w niedostępnym miejscu. Tak przygotowany roztwór rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1 litr odżywki na 10 l wody. Podlewaj nim magnolię raz na 2 tygodnie. Unikaj moczenia liści, podlewaj bezpośrednio ziemię.

Dlaczego magnolia marnieje?

Magnolia to dość specyficzny krzew, które potrzebuje konkretnych warunków do kwitnięcia. Jest bardzo wrażliwa na niskie temperatury i szybko marznie, co sprawia, że proces kwitnienia jest zatrzymywany. Magnolie zawiązują pąki już w poprzednim roku, gdy wiosną te pędy zostaną przycięte, to kwiaty się nie pojawiają. Cięcie magnolii powinno być wykonywane już po procesie kwitnienia, przed zawiązaniem się nowych pąków. Magnolie najlepiej rośnie na żyznych, półprzepuszczalnych glebach o lekko kwaśnym pH.

Kwiaty szczęścia i bogactwa. Ustaw je na parapecie – unikniesz chorób i pecha