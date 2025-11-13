Dywan to siedlisko kurzu i roztoczy, a także miejsce łatwo ulegające zabrudzeniom.

Istnieje prosty, domowy sposób na wyczyszczenie i odświeżenie dywanu bez użycia odkurzacza piorącego.

Chcesz poznać przepis na tę magiczną mieszankę i dowiedzieć się, jak pozbyć się nawet trudnych plam?

Wetrzyj w dywan i odkurz, a będzie puszysty jak nowy. Czysty i pachnący świeżością

Pranie dywanu należy wykonywać regularnie, nawet gdy nie widzimy na nim poważnych plam czy zabrudzeń. Otóż to znakomite siedlisko roztoczy i kurzu. Drugą kwestią jest fakt, że czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby rozlać kawę lub zupę i na naszym dywanie pojawia się trudna do usunięcia plama. Wtedy już konieczne jest jak najszybsze upranie dywanu. Niestety nie każdy z nas ma dostęp do odkurzacza piorącego, który na pewno jest prostym i skutecznym sposobem na odświeżenie naszego dywanu. Na szczęście dywan można uprać również bez odkurzacza piorącego. Tu pomocny będzie domowy sposób na pranie dywanu. Pozwoli on szybko odświeżyć dywan, usunąć z niego plamy i zabrudzenia, a dodatkowo sprawi, że zdeptane włosie odzyska puszystość. W pierwszej kolejności wytrzep lub dokładnie odkurz dywan. Następnie przygotuj mieszankę z 4 czubatych łyżek sody oczyszczonej 1 litra wody. Otrzymany w ten sposób płyn umieść w butelce ze spryskiwaczem i rozprowadź go na całym dywanie. Dokładnie wetrzyj w jego powierzchnię i po chwili wyszczotkuj włosie. Pozostaw na około 2 godziny do wyschnięcia i starannie odkurz.

Domowe sposoby na pranie dywanu. Jak usunąć z niego plamy?

Soda oczyszczona nie tylko znakomicie odświeży dywan, neutralizując wszelkie nieprzyjemne zapachy, ale też z łatwością wyczyści plamy i sprawi, że będzie puszysty i miękki jak nowy. Jeśli na Twoim dywanie są widoczne plamy, których niezwykle ciężko jest się pozbyć, to wypróbuj domowego sposobu na ich usunięcie. Tłuste plamy zasyp je mąką ziemniaczaną i pozostaw na 30 minut. Mąka wchłonie tłuszcz i tym samym plama zniknie. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na również roztwór wody z octem.