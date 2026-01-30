Włóż na patelnię i podgrzej, a usunie spaleniznę z patelni. W 5 minut znika nawet stara i gruba warstwa przypalonego jedzenia. Czyszczenie spalonej patelni

Wrzuć to na patelnię i podgrzej. Usuwa spaleniznę w 5 minut

Przypalona patelnia podczas gotowania zdarza się nawet najlepszym kucharzom. Czasem wystarczy chwila nieuwagi i już powierzchnia patelni pokrywa się spalenizną. W takim przypadku najlepiej jest działać szybko. Im większa i bardziej zaschnięta warstwa spalenizny, tym trudniej ją usunąć. Wśród domowych sposobów czyszczenia przypalonej patelni często pojawia się ocet. Jego kwasowa formuła rewelacyjnie rozpuszcza oraz usuwa tego rodzaju zabrudzenia. Podobnie działa soda oczyszczona. Wystarczy, że wymieszasz sodę oczyszczoną z wodą w równych proporcjach i nałożysz na spaleniznę. Ten trik świetnie sprawdzi się na pojawiające się przypalenia od spodu patelni. Gęsta pasta z sody oczyszczona nie spłynie i aktywnie zadziała na zabrudzenia. Jeżeli nie masz w domu ani octu, ani sody oczyszczonej to równie dobrze sprawdzi się sposób z tabletką do zmywarki. Włóż tabletkę do zmywarki na patelnie i zalej ciepła wodą. Postaw patelnię na kuchence i podgrzewaj kilka minut. Cały czas mieszaj tak, aby kapsułka do zmywarki się rozpuściła. Po wszystkim zestaw z ogania i delikatnie wetrzyj detergenty w powierzchnię patelni. Wylej wodę i przetrzyj patelnię do sucha. Tabletki do zmywarki posiadają wysokiej jakości płyny czyszczące, a dodatkowe delikatnie nabłyszczają naczynia.

Jak zapobiegać przypalaniu się jedzenia na patelni?

Przede wszystkim należy zwracać uwagę na regularne mieszanie potraw. Niektóre rzeczy, takie jak mleko czy gęste sosy szybko się przypalają i przywierają do powierzchni naczyń. W takim przypadku bardzo ważne jest również, aby gotować na niewielkim ogniu i w niskiej temperaturze. Jeżeli już doszło do przypalenia patelni to tego rodzaju zabrudzenia trzeba na bieżąco czyścic. Unikaj szorowania powierzchni patelni ostrymi przedmiotami. Noże i druciane gąbki mogą zniszczyć powłokę patelni i sprawić, że będzie ona niezdatna do dalszego użytku.

Kiedy uważać na patelnie przy ich czyszczeniu?

Pamiętaj, że rodzaj patelni ma znaczenie dla wyboru metody czyszczenia. Patelnie z powłoką nieprzywierającą, takie jak teflonowe czy ceramiczne, wymagają szczególnie delikatnego traktowania – nigdy nie używaj na nich metalowych narzędzi ani ostrych szczotek, aby nie uszkodzić delikatnej powłoki, co mogłoby doprowadzić do szybszego przypalania w przyszłości. W przypadku patelni żeliwnych, po usunięciu przypaleń (np. solą lub specjalną szczotką do żeliwa), ważne jest ponowne "sezonowanie", czyli natarcie patelni cienką warstwą oleju i podgrzanie, aby zapobiec rdzewieniu i przywrócić jej naturalne właściwości nieprzywierające.

