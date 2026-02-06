Trump da miliardy dolarów, ale ma życzenie. Stacja kolejowa i lotnisko z jego nazwiskiem!

Donald Trump złożył szokującą propozycję, uzależniając odblokowanie funduszy infrastrukturalnych od zmiany nazw obiektów na swoje nazwisko.

Lider Demokratów, Chuck Schumer, natychmiast odrzucił ofertę, co skutkuje wstrzymaniem 16 mld dolarów na kluczowy projekt.

Jakie są dalsze konsekwencje tej politycznej rozgrywki i co jeszcze Trump nazwał swoim imieniem?

Prezydent Donald Trump się nie zatrzymuje. W czwartek, 5 lutego, telewizja CNN przekazała, że jeszcze w styczniu Trump powiedział liderowi Demokratów w Senacie, Chuckowi Schumerowi, że w końcu jest gotowy odmrozić miliardy dolarów przeznaczonych na finansowanie dużego projektu infrastrukturalnego w Nowym Jorku. Postawił jednak warunek - a nawet dwa. W zamian za odblokowanie gigantycznych funduszy Schumer miał się zgodzić na zmianę nazw nowojorskiego Penn Station i waszyngtońskiego lotniska Dulles. Oba miejsca miałyby nosić nazwisko amerykańskiego prezydenta.

Donald Trump chce swojego nazwiska na lotnisku

Szokująca oferta - czego można było się spodziewać - spotkała się z natychmiastową odmową ze strony lidera Demokratów. "Powiedział prezydentowi, że nie ma uprawnień, aby spełnić tak niekonwencjonalną prośbę". Trump nadal więc wstrzymuje ponad 16 mld dolarów na projekt Gateway, który ma połączyć Nowy Jork i New Jersey nowym tunelem pod rzeką Hudson - przekazuje CNN. Władze stanowe poinformowały już o pozwaniu administracji Trumpa w związku z zamrożeniem środków. Według Demokratów decyzja o wstrzymaniu finansowania jest umotywowana politycznie.

Trump dla dzieci, dla dorosłych i dla chorych

PAP przypomina, że od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. Niedawno otrzymał je bulwar w Palm Beach na Florydzie. Za milion dolarów można kupić tzw. złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. TrumpRx to natomiast rządowy portal do zamawiania leków po obniżonej cenie, którego uruchomienie prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił w czwartek, 5 lutego. To nie wszystko - w ramach programu Konta Trumpa dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych mają otrzymać od rządu po 1 tys. dolarów na konto inwestycyjne. Marynarka wojenna USA ma z kolei budować okręty wojenne typu Trump.

