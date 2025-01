Spryskaj tym palniki kuchenki gazowej, a zaschnięta spalenizna się rozpuści. Babciny sposób, który nie ma sobie równych. Jak doczyścić palniki w kuchence?

Zawsze na początku miesiąca wkładam to do szafki z butami. Buty bosko pachną przez cały dzień. Działa też na pościel. Sposób na perfumowanie obuwia

Podczas czyszczenia kuchenki gazowej najczęściej skupiamy się na dokładnym wymyciu płyty oraz rusztu. Bardzo często zapomina się o czyszczeniu palników. To spory błąd, który może kosztować się pieniądze. W brudnych palnikach kuchenki gazowej mogą zatykać się kanaliki, które dostarczają gaz. Sprawi to, że proces gotowania będzie dłuższy i będzie on zużywał więcej gazu. Na palnikach kuchenki osadza się tłuszcz, resztki jedzenia, które się z czasem się przypalają tworząc grubą warstwę spalenizny. Aby uniknąć takiej sytuacji raz w tygodniu powinno się zdjąć i dokładnie wyczyścić wszystkie palniki z kuchenki gazowej. Ze spalenizną świetnie radzi sobie biały ocet. To niezastąpiony pomocnik w pozbywaniu się tego rodzaju zabrudzeń. Czyszczenie palników kuchenki gazowej octem jest banalnie proste. Wystarczy, że spryskasz obficie każdy palnik ocet, odczekasz około 15 minut i całość dokładnie przetrzesz mokrą ściereczką. Kwasowa formuła octu rozpuszcza spalenizną i resztki jedzenia.

Wymieszaj z płynem do naczyń i namocz w tym palniki kuchenki gazowej

Na duże zabrudzenia samo przemywanie octem może nie wystarczyć. W takim przypadku należy dokładnie rozmontować palniki i włożyć je do zlewu. Następnie nalać wody, dodać kilka kropel płynu do naczyń oraz 1 szklankę białego octu. Całość trzeba dokładnie wymieszać, aby wszystkie składniki się ze sobą połączyły. Palniki kuchenki gazowej namaczaj w takim roztworze przez około 1 godzinę. Po tym czasie dokładnie wyszoruj każdy palnik i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Na koniec zamontuj palniki na kuchence gazowej. Sprawdź, czy zostały one zamontowane prawidłowo. W innych przypadku palnik nie będzie działać.