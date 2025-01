Posmaruj tym i przetrzyj beben pralki. Usuwa kamień i zabrudzenia sto razy lepiej niż ocet. Czyszczenie pralki bez wysiłku

Wyciśnij i zaaplikuj do czyszczenia pralki. Usuwa kamień oraz zacieki

Nie zapominaj o regularnym czyszczeniu pralki. Jest to wymagane jeżeli chcesz, aby sprzęt działał przez długie lata. W pralce zbierają się osady z wody i oraz detergentów, które oblepiają oraz zatykają metalowe elementy urządzenia. Najczęściej do czyszczenia pralki polecany jest ocet. Jego kwasowa formuła świetnie odświeża i usuwa kamień. Wystarczy, że wlejesz pół szklanki białego octu do bębna pralki i nastawisz puste pranie. Niektórzy obawiają się jednak, że często stosowanie octu może uszkodzić uszczelki i innego gumowe elementy w pralce. Specjaliści wskazują, że jest to mało prawdopodobne. Jeżeli jednak często stosujesz ocet do prania, na przykład ręczników, to do czyszczenia pralki sięgnij po inne sposoby. Przygotuj pół świeżej cytryny i wyciśnij na nią niewielką ilość pasty do zębów. Ustaw program piorący na 90 stopniach i nastaw puste pranie. Połączenie soku z cytryny oraz pasty do zębów świetnie doczyści wszystkie elementy w pralce. Kwasek cytrynowy działa na podobnej zasadzie jak ocet, a pasta do zębów rewelacyjnie doczyszcza i przywraca blask. Aby efekt był jeszcze bardziej efektowny możesz pastą do zębów przetrzeć drzwiczki do pralki.

Domowe sposoby na czyszczenie pralki

W czyszczeniu pralki rewelacyjnie sprawdzi się tabletka do zmywarki. Wrzuć ją bezpośrednio do bębna i ustaw program piorący na min 60 stopni Celsjusza. W ten sposób pozbędziesz się brzydkich zapachów z pralki, a bęben będzie idealnie czysty.

Również soda oczyszczona będzie niezastąpiona podczas czyszczenia pralki. Doskonale zdezynfekuje oraz odświeży wnętrze pralki. Wsyp 3/4 szklanki sody oczyszczonej do komory na proszek i uruchom najdłuższy program.