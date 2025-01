Zagotuj 2 szklanki w garnku i szybko wlej do toalety, a żółte zacieki znikną. Rozpuści kamień i usunie brzydki zapach. Czyszczenie toalety

Kiedy wypada tłusty czwartek 2025? Tak powiniem wyglądać przepis na faworki. Tysiące gospodyń dodaje to, przez co faworki nie wychodzą i nie są idealnie kruche

Czyszczenie toalety octem. Domowe sposoby na kamień

Toaleta to miejsce w domu, o którego czystość powinniśmy dbać ze szczególną dbałością. Bardzo szybko w muszli pojawia się osad z kamienia i żółte zacieki, które często są także wynikiem korzystania z twardej wody. Dlatego warto przynajmniej 1-2 razy w tygodniu dokładnie wyszorować sedes, aby był czysty. Najpopularniejszym sposobem na czyszczenie toalety jest stosowanie specjalnej chemii. Jednak istnieje też wiele domowych sposobów na czyszczenie toalety, które są równie skuteczne w działaniu, a do tego ekologiczne. Jednym z najlepszych produktów do walki z kamieniem i bakteriami jest ocet. Jednak jeśli, nasza muszla jest mocno zabrudzona i widoczne są na niej trudne do usunięcia żółte zacieki, a z jej wnętrza wydobywa się brzydki zapach, należy wypróbować ten sprytny trik na wyczyszczenie toalety octem.

Zagotuj 2 szklanki w garnku i szybko wlej do toalety, a żółte zacieki znikną

Z biegiem czasu na muszli klozetowej pojawia się kamień, a z jej wnętrza wydobywa się nieprzyjemny zapach, którego ciężko się pozbyć. W takiej sytuacji na pewno nie wystarczy wlanie ocet do muszli, aby zadziałał. W pierwszej kolejności pozbądź się stojącej wody. Ocet podgrzej w garnku, ale nie gotuj. Ważne, aby był ciepły - nie gorący, bo może uszkodzić muszlę. Wlej część octu do muszli, tak aby zakryć linię wody. Resztą płynu obficie nasącz ręczniki papierowe i połóż je na miejsca w toalecie, w których widzisz osad i zacieki. Pozostaw na 4 godziny. Po tym czasie usuń ręczniki, starannie wyszoruj muszlę szczotkę i spłucz wodę. Ocet rozpuści kamień i żółte zacieki, a w efekcie usunie też brzydki zapach. Co więcej ocet ma właściwości dezynfekujące, dzięki czemu usunie zarazki i bakterie.