Wsyp 4 łyżki, wymieszaj z tym płynem i przetrzyj deskę sedesową. Żółte plamy i zacieki rozpuszczą się w mgnieniu oka. Sposób na czyszczenie deski sedesowej

Wymieszaj ten proszek z tym i przetrzyj deskę sedesową. Usunie wszystkie zabrudzenia

Utrzymanie toalety w czystości to bardzo ważny element higieny. Eksperci cały czas powtarzają, że to właśnie sedes jest najbrudniejszym miejsce w całym domu. To tam zbierają się setki tysięcy bakterii, które przenoszone na skórę lub do ust mogą wywołać problemy zdrowotne. Czyszczenie muszli klozetowej to czynność, o której raczej się nie zapomina. Nieco inaczej jest w przypadku deski sedesowej. Najczęściej jedynie jest ona przecierana mokrą szmatką z niewielkim dodatkiem płynu do czyszczenia. To zdecydowanie za mało. Takie działanie nie usunie bakterii. Na desce sedesowej z czasem pojawiają się żółte plamy oraz zacieki, które niemalże wżerają się w jej powierzchnię. W takim przypadku należy dokładnie wyczyścić deskę sedesową. Najlepiej z tego rodzaju zabrudzeniami poradzi sobie mieszanka sody oczyszczonej, płynu do naczyń oraz wody. Wymieszaj 4 łyżki sody oczyszczonej z kilkoma kroplami płynu do naczyń i wodą. Powinna powstać gęsta papka, którą zaaplikuj na zabrudzenia na desce sedesowej. Odczekaj około 15 minut i mieszanką sody, płynu oraz wody dokładnie wyszoruj całą deskę sedesową. Po takim czyszczenie będzie ona wybielona i dokładnie czysta. Soda oczyszczona ma właściwości bakteriobójcze, a przy tym rewelacyjnie wybiela czyszczone powierzchnie. Jest bezpieczna dla skóry oraz środowiska.

Sposób na czyszczenie deski sedesowej od spodu

Zdarza się, że od spodu deski sedesowej zbiera się kamień. To nic innego jak związki mineralne wytrącające się z wody. Im woda jest bardziej twarda, tym pojawia się więcej kamienia. Naturalnym przeciwnikiem kamienia są roztwory kwasowe. W domu najbardziej skutecznym kwasem jest biały ocet. Raz w miesiącu przecieraj octem deskę sedesową od spodu. Jego kwasowa formuła rozpuści kamień i będzie przeciwdziałać jego osadzaniu.