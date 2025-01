Grudnik nie zakwitł na Święta? Wyciśnij to do wody i podlej zmarniały kwiat. Grudnik zakwitnie zanim w kalendarzu wybije luty. Ratująca odżywka do grudnika

Dlaczego grudnik nie zakwitł na Święta? Najczęstsze błędy w pielęgnacji

Jest jednym z kwiatów symboli Bożego Narodzenia. Jako jeden z niewielu kwitnie z okresie zimowym. Grudnik jest rośliną, która zdobi nasze domy pięknymi kwiatami w czasie panującej zimy. Mało osób wie, że grudnik może kwitnąć nawet dwa razy do roku. Przy odpowiedniej pielęgnacji bożonarodzeniowy kaktus zakwita także wczesną wiosną. Nierzadko zdarza się, że grudnik nie kwitnie wcale. Najczęściej powodem takiego stanu rzeczy są błędy w pielęgnacji.

Grudnik nie lubi rosnąć w za dużej doniczce. Roślina ta ma dosyć marnie rozbudowany system korzeniowy i nie potrzebuje wiele miejsca. Za duża doniczka może sprawić, że grudnik nie będzie w stanie przyswajać całości wody z podlewania.

Kaktus bożonarodzeniowy jest kaktusem jedynie z nazwy. Lubi wilgoć i regularne podlewanie. Nie doprowadzaj do całkowitego wyschnięcia ziemi w doniczce. W sezonie zimowym uważaj na suche powietrze i regularnie zraszaj liście grudnika. Pamiętaj jednak, że nadmiar wody również szkodzi. Jeżeli woda po podlewaniu zbiera się w podstawce zawsze ją odlewaj.

Zbyt niska temperatura zatrzymuje procesy kwitnienia. Zimą Grudnik do zawiązania się pąków i kwitnięcia potrzebuje temperatury oscylującej w okolicach 20 st.C. W takich warunkach kwiat najlepiej się czuje i swobodnie rozkwita. Grudnik nie wymaga stałego dostępu do światła słonecznego. Specjaliści wskazują, że grudnik dziennie potrzebuje około 3-4 godzin nasłonecznienia. Najlepiej rośnie na stanowisku z lekko rozproszonym światłem. Mocne promienie słoneczne mogą popalić jego liście.

Szybka odżywka ratująca marniejącego grudnika

Jeżeli chcesz szybko pobudzić grudnika do kwitnięcia to możesz zaaplikować mu tą szybką odżywkę. Najlepiej sprawdza się ona w sytuacjach gdy grudnik nie chce kwitnąć. Nie jest zalecana do regularnego stosowania, ale właśnie jako ratunek dla rośliny. Do przygotowania domowej odżywki do marniejącego grudnika potrzebujesz pomarańczy. Wyciśnij sok z pomarańczy (najlepszy będzie świeżo wyciskany, bez konserwantów i sztucznych barwników). Zamocz w soku patyczek higieniczny i przetrzyj nim wierzchołki pędów grudnika. Takie działanie wzmocni miejsca, w których mają zawiązać się nowe pąki. Pozostały sok z pomarańczy wymieszaj z woda i podlej ty grudnika. Pamiętaj, by zawsze rozcieńczać sok z woda, aby nie był zbyt intensywny. Naturalny sok z pomarańczy to bogactwo składników odżywczych dla grudnika. Dzięki temu roślina będzie wzmocniona, a jej procesy kwitnienia odpowiednio stymulowane.