i Autor: Shutterstock czyszczenie deski sedesowej

Czysty dom

Wystarczy, że przyłożysz to do deski sedesowej, a żółte zacieki i nalot się rozpuszczą, Nie musisz nic rozkecać. Sposób na czyszczenie deski sedesowej na błysk

Każdy wie, że toaletę należy regularnie czyścić. Z dokładnym mycie muszli klozetowej zazwyczaj nie ma problemu, gorzej jest z deska sedesową. To miejsce, o którym w czasie sprzątania często zapominamy, a przecież na desce sedesowej zbierają się te same bakterie, co w muszli klozetowej. Dodatkowo deska jest dotykana dłońmi. Ten szybki domowy sposób pozwoli Ci usunąć żółte plamy oraz zacieki z deski sedesowej. Domowa mieszanka, która usunie zabrudzenia oraz bakterie.