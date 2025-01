Spryskaj meble i przetrzyj ściereczką, a kurz nie będzie osiadać przez wiele dni. Powierzchnia będzie lśnić niczym diament. Mycie mebli z kurzu

Dodaj do proszku do prania i włącz pralkę. Twoje ciuchy po praniu będą pachnieć niczym kwietna łąka. Czym zastąpić płyn do płukania?

Kurz osiadający na meblach spędza sen z powiek niejednej pani domu. Bywa, że już kilka godzin po przetarciu powierzchni jasna powłoka ponownie pojawia się na meblach. Wówczas wydaje nam się, że wykonujemy syzyfową pracę i idzie ona na marne. Choć na rynku jest dostępnych wiele dedykowanych preparatów do mycia mebli i usuwania z nich kurzu, to jednak warto wypróbować pewien domowy sposób, który na pewno ułatwi nam porządki w domu. Wystarczy, że przygotujesz specjalną mieszankę odpychającą kurz, spryskasz nią meble, a na koniec wypolerujesz ich powierzchnię do sucha. Efekt jest niesamowity, bo kurz jest dosłownie odpychany od mebli przez wiele dni. Sprawdź, jak przygotować ten płyn do mycia mebli.

Domowy płyn do mycia mebli z kurzu. Jak go zrobić?

Ten domowy płyn do mycia mebli o właściwościach antystatycznych przygotujesz samodzielnie w domu i to z produktów, które kosztują grosze. Wystarczy, że kupisz w aptece glicerynę i wlejesz kilka kropli do butelki z atomizerem i z przegotowaną wodą. Spryskaj swoje meble tym płynem i wytrzyj do sucha. Gliceryna doskonale odpycha kurz, dzięki czemu przez długi czas nie będzie się osadzać na meblach.

Co zrobić, aby kurz nie osiadał na meblach?

Oprócz stosowania odpowiedniego płynu do mebli, warto także przestrzegać kilku kluczowych zasad, dzięki którym kurz nie będzie zbyt szybko wracać na ich powierzchnię. Oto one:

Zanim rozpoczniesz sprzątanie, koniecznie otwórz okna.

Przygotuj ściereczkę z mikrofibry i płyn do mycia mebli.

Zaczynaj sprzątanie od najwyższych elementów i sprzątaj warstwowo. W odwrotnej kolejności - trącasz kurz na wyczyszczone już miejsca.

Warto także pamiętać, aby często prać koce, pościel, firany, zasłony i inne tekstylia, które są siedliskiem roztoczy. Regularnie także wietrz mieszkanie i zadbaj o odpowiedni poziom wilgotności powietrza.