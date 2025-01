Zmieszaj z wodą aż powstanie piana i przetrzyj podłogi. Panele zalśnią czystością bez smug i zacieków. Mycie paneli domowym sposobem

Turecki sprzedawca bawełny wskazał, co dodawać do prania ręczników. Już 3 łyżki sprawią, że ręczniki będą mięciutkie jak baranki. Bez sody i octu. Pranie ręczników

Jak prawidłowo myć panele podłogowe?

Mycie podłóg to dość czasochłonna i męcząca czynność. Nic zatem dziwnego, że smugi pojawiające się na umytych panelach denerwują. Powstają one nawet po użyciu najlepszych i najdroższych detergentów. Aby zminimalizować ryzyko zacieków podczas mycia podłóg pamiętaj, by zawsze wycierać je mopem wzdłuż paneli. W ten sposób smugi nie będą powstawały. Pamiętaj również, aby nie zostawiać bardzo mokrych podłóg. Wtedy woda i detergent mogą zostawić plany na panelach.

Wiele osób jest zdania, że do mycia podłóg lepiej od kupnych płynów sprawdzą się domowe sposoby. Okazuje się, że do mycia paneli najlepszym rozwiązaniem jest biały ocet lub sok z cytryny. Kwasową formuła świetnie doczyszcza oraz minimalizuje ryzyko powstania zacieków. Ocet nadaje się zarówno do mycia podłóg jak i okien. Wystarczy, że wiadrze wymieszasz ze sobą wodę, 3 łyżki białego octu oraz kilka kropli płynu do naczyń. Wszystko musisz dokładnie wymieszać, aż powstanie delikatną piana. Tak przygotowanym płynem przetrzyj panele. Używaj zawsze miękkiej, bawełnianej ścierki lub mopa z delikatnym włosiem. Po dokładnym umyciu podłóg zostaw je do wyschnięcia. Uważaj, aby w tym czasie nie zadeptać mokrej podłogi. Ocet nie tylko sprawi, że na panelach nie będą powstawały smugi, ale także rewelacyjnie doczyści wszelkie zabrudzenia. Ma on działanie przeciwbakteryjne co sprawia, że ta metoda świetnie sprawdzi się w domach, gdzie mieszkają dzieci oraz zwierzęta. Jeżeli zapach octu jest dla Ciebie drażniący to możesz dodać także kilka kropel olejku eterycznego. Wtedy w całym mieszkaniu będzie unosił się piękny, ale jednocześnie delikatny, zapach.