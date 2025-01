Wylej kilka kropel tego i dodaj liście laurowe. Już po godzinie po Twojej szafie rozniesie się przepiękny zapach. Koi zmysły i sprawi, że ciuchy będą pachnieć jak letnia łąka. Perfumowanie ubrań

Domowy zapach do szaf. Za kilka złotych zrobisz naturalne perfumy do ubrań

Pięknie pachnące ubrania przyjemniej się nosi. Zmysł węchu potrafi wpływać na nastrój. Pobudza dobre emocje, a nawet przywołuje wspomnienia. Ubrania pachnące kwiatami oraz ziołami mogą przenieść Cię myślami do lat dzieciństwa i beztroskiej zabawy w letnim ogrodzie. Naturalne zapachy do szaf w ostatnim czasie są bardzo popularne. Nie tylko w delikatny sposób perfumują ciuchy, ale mają także szereg innych korzystnych właściwości. Poszczególne składniki takich zapachów mogą odstraszać mole ubraniowe i sprawić, że pozbędziesz się problemu stęchlizny w szafie. Aby przygotować domowe perfumy do ubrań potrzebujesz:

Bawełnianej ściereczki i woreczka

Liści laurowych oraz szałwii

Ulubionego olejki eterycznego lub perfum

Jak przygotować domowe perfumy do ubrań

Na bawełniana ściereczkę wylej kilka kropel olejku eterycznego. Świetnie sprawdzi się w tym celu olejek lawendowy, różany lub herbaciany. Jeżeli nie masz w domu olejków eterycznych możesz wziąć swoje ulubione perfumy. Spryskaj nimi ściereczkę. Do bawełnianego woreczka włóż kilka liście laurowych (mogą być zarówno suszone lub świeże) szałwie oraz nasączoną olejkami eterycznymi ściereczkę. Tak przygotowany zapach włóż do szafy. Pamiętaj, że najlepiej do tego sprawdzi się bawełniany woreczek, który będzie przepuszczał zapachy. Już po kilku godzinach w Twojej szafie unosić się będzie piękny i delikatny zapach. Nie będzie pn drażniący i nie powinien wywoływać bólów głowy. Taki naturalnych zapach do szaf warto wymieniać raz w tygodniu. Dzięki temu zawsze będzie świeży i skuteczny.

