W poniedziałek się zacznie! Takiej promocji w Rossmannie jeszcze nie było. Arabskie perfumy za mniej niż 75 zł. Zapach zmysłowej wanilii przenikającej się z różanymi aromatami

Arabskie perfumy w ostatnim czasie biją rekordy popularności. Polko pokochały tego rodzaju zapachy z uwagi na ich intensywne aromaty i trwałość. Arabskie perfumy cechuje bogata kompozycja i wiele przenikających się wzajemnie aromatów. Szczególnie popularne są perfumy marki Lattafa. Jest to jedna z wiodących marek Dubaju. Ich propozycje łączą w sobie arabską kulturę z wysokiej jakości składnikami. Perfumy marki Lattafa to zdecydowanie hit ostatnich miesięcy. Wyprzedają się niczym ciepłe bułeczki i w wielu miejscach są wyprzedane. Z tego powodu promocja Rossmanna cieszy podwójnie. Tylko do 3 lutego perfumy Lattafa znajdują się w promocji Rossmanna. Szczególnie atrakcyjną ofertą jest promocja na Lattafa Ajwad. Ten bogato zdobiony flakon pełen wyjątkowych aromatów w promocji Rossmanna kosztuje tylko 71,99 zł za flakon 60 ml. Oferta obowiązuje tylko online.

Perfumy arabskie w Rossmannie

Lattafa Ajwad to woda perfumowana zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. To głęboki i bardzo zmysłowy zapach, który uwalnia wolność i pobudza emocje. Jak na arabską kompozycję przystało, elegancja łączy się z wyrafinowaniem i eterycznymi odczuciami. Lattafa Ajwad to połączenie zmysłowych wariacji owocowych wyczuwalnych w nutach głowy z romantyczną różą i delikatnym jaśminem w nutach serca. Wykończenie zapachy stanowi klasyczne piżmo, bursztyn, wanilia oraz cedr. Lattafa Ajwad sprawdzi się u osób, które lubią wyróżniać się z tłumu i nie boją się przyciągać uwagę. To głębia i bogactwo zapachów, które utrzymują się przez długie godziny. Perfumy te można wybierać zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia. Uzależniają i sprawiają, że zapragniesz więcej.

