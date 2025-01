i Autor: materiały prasowe Oriflame

Strefa beauty

To koniec giganta kosmetycznego w Polsce. Ich kosmetyki stały na półkach naszych mam i babć. Do zwolnienia 400 osób?

Rynek kosmetyczny stale się zmienia. Choć według danych branża beauty nie ucierpiała mocno w wyniku pandemii to obecna sytuacja gospodarcza zmusza największe marki do restrukturyzacji oraz innych zmian. Kosmetyczny gigant, który w latach 90-tych gościł w niemalże każdej polskiej łazience podjął decyzję o zamknięciu warszawskiej fabryki. To element dużego plany mającego na celu przynieść finansowe korzyści. Według medialnych doniesień firma może zwolnić nawet 400 osób.