12-latka urodziła dziecko! Szokujące doniesienia o ojcu

Zaledwie 12-letnia dziewczynka urodziła dziecko w czeskim szpitalu! Jak podają media w Czechach, do zdarzenia doszło w Karlowych Warach zachodniej części kraju, a otoczenie dziecka do końca nie wiedziało o jego stanie, a przynajmniej nikt nie zareagował. To jednak nie koniec szokujących wiadomości. Według wspomnianego źródła po rozmowie z psychologiem dziewczynka wyznała, kto jest ojcem dziecka.

i Autor: Jungk, Werner/Travel Collection/East News, Shutterstock