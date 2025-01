Jak często myć włosy? Większość popełnia fatalny błąd i robi to kiedy są przetłuszczone. Trycholożka wskazała odpowiednią częstotliwość mycia skóry głowy

Jak często myć włosy? Większość popełnia fatalny błąd i robi to kiedy są przetłuszczone

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak często powinno się myć włosy, aby uniknąć chorób skóry głowy i sprawić, że pasma będą zdrowe i lśniące. Tu oczywiście kluczowy jest fakt, jaki typ włosów posiadamy. Jedni mają problem z przetłuszczającymi się włosami, inni z puszącymi i przesuszonymi, a inni z kolei zmagają się z łupieżem. Dlatego bardzo ważne jest zarówno dobranie odpowiedniego szamponu oczyszczającego skórę głowy, jak i mycie jej odpowiednio często. Niestety wiele z nas popełnia dość spory błąd i myje włosy dopiero, gdy są widocznie przetłuszczone lub skóra głowy zaczyna swędzieć. Zatem jak często powinno się myć głowę i po czym rozpoznać, że to już ten moment? Głos w sprawie zabrała trycholożka, Olga Poniatowska. - Jak uznasz, że Twoje włosy wyglądają nieatrakcyjnie. Jak są przetłuszczone i zaczyna Cię swędzieć głowa w kolejnych dniach po umyciu - wymienia w jednym ze swoich filmików na Instagramie. Jednak nie u każdego te objawy będą występować.

Trycholożka wyjaśnia, jak często powinno się myć głowę

Pamiętajmy, że nawet jeśli nasze włosy nie są wyraźnie przetłuszczone i na pierwszy rzut oka nic nie wskazuje na to, że wymagają mycia, to jednak zbyt rzadkie mycie włosów jest poważnym błędem. Sprzyja on rozwojowi kolonii bakterii i grzybów, a w efekcie prowadzi do wielu chorób skóry głowy.

Nie myjemy głowy, tylko dlatego, że jest tłusta, czy swędzi. Głowę myjemy dla higieny, a higieniczne mycie głowy to mycie jej co 3 dni. Brud nie zawsze widać, ale uwierz mi - on jest. Włosy idealnie pochłaniają zapachy, zanieczyszczenia i kurz, a potem dotykasz nimi poduszki. Są też najbliżej Twojej twarzy. Najnowsze publikacje naukowe potwierdzają, że częstsze, nawet codzienne mycie głowy skutkuje zmniejszeniem łuszczenia, zaczerwienienia, swędzenia, ilości Malassezia i poziomu cytokin zapalnych, które w efekcie mogą przyczyniać się do wypadania włosów.

- podkreśla trycholożka, Olga Poniatowska.