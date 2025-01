i Autor: Materiały prasowe/Air France

Pierwszy w historii

Perfumy, które pachną podróżą. „Kojące piżmo w połączeniu z mimozą z południa Francji ma dodawać słonecznej, naturalnej energii”

Francuskie linie lotnicze Air France postawiły na współpracę ze światowej sławy perfumiarzem. Francis Kurkdjiana stworzył pierwsze w historii linii formowe perfumy. To zapach do wnętrz o nazwie „AF001”, która nawiązuje do numeru lotu kultowego Concorda.