W styczniu z wielką promocją na tańsze bilety lotnicze wystartował narodowy przewoźnik PLL LOT, a także Air France i KLM. O ile promocja w PLL LOT kończy się 15 stycznia 2025, tak pozostałe dwie linie oferują promocyjne ceny do 29 stycznia br.

Najlepszy czas na kupno tańszych biletów lotniczych. Kolejne linie z wielką styczniową promocją na loty do Nowego Jorku, Szanghaju czy Meksyku

Oferty lotów w promocji można znaleźć na stronach internetowych obu linii — pod hasłem „Le Rendez-Vous” w Air France oraz jako „Real Deal Days” w KLM. W niższych, promocyjnych cenach można kupić przeloty do licznych miast w globalnej siatce połączeń Grupy Air France – KLM, zwłaszcza na trasach międzykontynentalnych. Wśród kierunków znalazło się wiele interesujących miejsc w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce, na Karaibach, czy Oceanie Indyjskim. Przykładowo, taniej polecimy do Nowego Jorku, Szanghaju, Miasta Meksyk, czy na francuską wyspę Martynikę. W promocji znalazły się też wybrane miasta w Europie. Promocje Real Deal Days i Le Rendez-Vous to dobra okazja nie tylko dla osób polujących na najtańsze bilety w klasie ekonomicznej, to również okazyjne ceny na przeloty w bardziej komfortowych kabinach – Premium i Biznes, na wybranych trasach. Z promocyjnych ofert można skorzystać przy podróżach z wylotem z pięciu miast w Polsce: z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania, Wrocławia, skąd Air France i KLM oferują swoje loty. To jedna z największych akcji cenowych wśród planowanych promocji na przestrzeni całego roku. Niektóre bilety z promocyjnej puli, są dostępne na podróże nawet w listopadzie br.

