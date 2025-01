Zmieszaj z wodą i podlewaj tym skrzydłokwiat, gdy ten zaczyna marnieć. Nawet zimą obsypie pięknymi kwiatami. Odżywka do skrzydłokwiatu

Zawsze na początku miesiąca wkładam to do szafki z butami. Buty bosko pachną przez cały dzień. Działa też na pościel. Sposób na perfumowanie obuwia

Kiedy przycinać hortensje, by latem znów zakwitły? Pielęgnacja hortensji zimą

Początek roku to doskonały czas na planowanie podróży, szczególnie że polski przewoźnik oferuje zdecydowanie tańsze bilety lotnicze. 8 stycznia 2025 wystartowała „Wielka Promocja” PLL LOT. Do 15 stycznia można kupić bilety w specjalnych cenach na rejsy krajowe, krótko-, średnio- i dalekodystansowe. W ofercie są zarówno dobrze znane i lubiane przez pasażerów trasy, jak i ostatnie nowości przewoźnika – Ateny, Taszkent, Rijad, Oradea, Lyon, Larnaka, Teneryfa, Innsbruck czy Lizbona.

Zaczęła się wielka promocja w LOT. W styczniu kupisz tańsze bilety do Europy, USA i Azji. Warto się spieszyć

W „Wielkiej Promocji” dostępne są niemal wszystkie połączenia w siatce PLL LOT, w tym połączenia krajowe, trasy europejskie oraz rejsy do Ameryki Północnej i Azji (w obie strony). Oferta dotyczy podróży w obie strony. Dodatkowo narodowy przewoźnik przygotował niższe ceny na rejsy w jedną stronę na trasach krajowych oraz do Indii. Akcja obejmuje także nowości w siatce Polskich Linii Lotniczych LOT, np. idealne na city break - Ateny (od 439 zł), Bukareszt (od 499 zł) czy Rzym (od 485 zł). Poszukujący słońca i wyspiarskiego klimatu znajdą atrakcyjne oferty lotów na Cypr czy Teneryfę, miłośnicy orientu i nieszablonowych kierunków mają okazję odkryć Taszkent i Rijad, z kolei amatorzy zimowych aktywności – uchwycić promienie słońca na stokach w Innsbrucku. Promocyjne ceny dotyczą także najbliższej nowości, która wejdzie do siatki PLL LOT już 3 lutego, czyli barwnej i tętniącej życiem Lizbony.

Wielka promocja w Polskich Liniach Lotniczych LOT dotyczy biletów na podróże w terminach:

1 lutego-30 kwietnia – rejsy krajowe i krótkodystansowe

1 lutego-23 kwietnia – rejsy do Ameryki Północnej

1 lutego-31 maja – kierunki azjatyckie

Ważne! Promocja nie dotyczy wylotów do Ameryki Północnej i Tokio między 18 marca i 19 kwietnia oraz rejsów powrotnych między 11 kwietnia i 5 maja.

ZOBACZ TEŻ: Sernik baskijski powstał tutaj. Gdzie spróbować oryginalnego? Adres i historia najczęściej kopiowanego sernika na świecie