Dziś się zaczyna w Rossmannie! Uwielbiane perfumy damskie Versace za 214 zł. "Narzeczona pachnie jak bogini"

Dziś się zaczyna w Rossmannie! Uwielbiane perfumy damskie Versace za 214 zł

Wystartowała nowa promocja w Rossmannie na kosmetyki. Już od piątku, 17 stycznia można kupić swoje ulubione produkty do twarzy i ciała w znacznie niższych cenach. To zawsze dobra okazja, aby uzupełnić braki w kosmetyczce lub wypróbować zupełnie nowych kosmetyków. Z pewnością wiele kobiet ucieszy się z promocji Rossmanna na perfumy damskie, gdyż w ofercie znalazł się popularny i kultowy już zapach Versace Bright Crystal. Teraz za flakonik 50 ml zapłacimy jedynie 214,99 zł. Te perfumy w Rossmannie w cenie regularnej kosztują 369,99 zł, więc teraz jest okazja dla wszystkich fanek zapachu, aby nabyć go niemal za 150 zł mniej. Również cena flakonika 30 ml Versace Bright Crystal została obniżona do 194,99 zł. Kobiety uwielbiają te perfumy, o czym świadczą pozytywne opinie w sieci.

Perfumy Versace w Rossmann skradły serca kobiet

Stworzony przez Alberto Morillasa, zapach Versace Bright Crystal jest idealny dla tych pań, które chcą dodać swojemu życiu odrobinę luksusu i blasku, zachowując przy tym świeżość i lekkość. Ten zapach to synonim elegancji i kobiecości. Wstęp zapachu to świeży i wyrazisty, cytrusowy aromatem owoców yuzu, uzupełnionych lodowymi akordami i soczystymi nutami granatu. Następnie w perfumach rozwija się słodki i kwiatowy akord intensywnej piwonii i magnolii, które harmonizuje subtelność kwiatu lotosu. Ciepła całości dodają drzewne tony, otulone w delikatne piżmo i miodowy bursztyn. Nic dziwnego, że kobiety tak bardzo upodobały sobie perfumy Versace, które są teraz dostępne w Rossmannie w niższej cenie. O zachwycie nad zapachem świadczą między innymi pozytywne opinie w sieci na temat Versace Bright Crystal.

"Uwielbiam ten zapach. Piękna kompozycja kwiatowa. Super na dzień, do pracy lub na wieczór."

"Perfumy kupiłem mojej narzeczonej, teraz pachnie jak młoda Bogini, coś pięknego. Zapach utrzymuje się bardzo długo"

"Jak dla mnie najpiękniejszy zapach dla kobiety"

- piszą internauci.