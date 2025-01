To będzie najmodniejszy zapach tej wiosny! Kultowe perfumy w nowej odsłonie, w której zakocha się każda elegancka kobieta

Dodaj 1 łyżkę tego proszku do szamponu. Już po jednym umyciu włosy będą lśniące niczym tafla. Po miesiącu przestaną wypadać i się zagęszczą. Mycie włosów

BLACK OPIUM EAU DE PARFUM GLITTER otwiera się świeżą nutą gruszki, która kontrastuje z zieloną mandarynką pochodzącą z Włoch – składnikiem o najwyższej jakości, opracowanym specjalnie dla YSL Beauty. W sercu zapachu królują dwie pomarańcze: absolut kwiatu pomarańczy, który odsłania świeże i miodowe aspekty, oraz akord kwiatu pomarańczy. „Miałam okazję pracować z niezwykle cennym składnikiem – Ourika Natureprint® Orange Flower. Pozyskiwany jest on z Doliny Atlasu w Maroku, gdzie znajdują się Ogrody Ourika zaprojektowane przez Monsieur Saint Laurenta. Dzięki zastosowaniu technologii headspace udało się uchwycić naturalny aromat kwiatów pomarańczy prosto z drzewa w tych magicznych ogrodach. Zapach jest jednocześnie świeży, naturalny i bogaty, co czyni go niezwykle wartościowym elementem tej kompozycji” – dodaje Nathalie Lorson, Master Perfumer, Firmenich.

Brokat zawsze był częścią DNA YSL – od ikonicznych kreacji Yves Saint Laurenta po cekinowe smokingi i minispódniczki Anthony’ego Vaccarello – BLACK OPIUM EAU DE PARFUM GLITTER kontynuuje tę tradycję, oferując najbardziej spektakularny flakon w historii linii. Pokryty srebrnym brokatem, który lśni w ciemności, z różowym okienkiem otwierającym się na świat nocnych przyjemności, flakon symbolizuje odważną i nieprzejednaną naturę zapachu.

Po raz kolejny twarzą BLACK OPIUM została Zoë Kravitz – globalna ambasadorka YSL Beauty. Aktorka, producentka i reżyserka, znana z odważnych, ikonicznych ról, w najnowszej kampanii zapachu ukazuje intymniejszą stronę swojej osobowości. W czystym, zmysłowym portrecie bohaterki BLACK OPIUM, Kravitz celebruje pewność siebie i radość życia, gotowa błyszczeć w każdej chwili. BLACK OPIUM EAU DE PARFUM GLITTER to nie tylko nowa kompozycja, ale także kolejny rozdział w historii kultowego zapachu. YSL Beauty redefiniuje pojęcie zmysłowej przyjemności, oferując zapach, który uwodzi, inspiruje i pozwala poczuć się wyjątkowo w każdej chwili.

