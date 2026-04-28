Łap za ten proszek i syp wszędzie tam, gdzie wędrują mrówki. Ta metoda raz na zawsze wyeliminuje mrówki z Twojego ogrodu

Mrówki w ogrodzie - pożyteczne pomocniki czy szkodniki?

Mrówki nie są typowymi szkodnikami. W ekosystemie pełnią one ważne funkcje i są bardzo potrzebne dla środowiska. Mrówki drążąc podziemnie tunele spulchniają glebę i roznoszą nasiona po terenie. Podziemne korytarze mrowisk w ogrodzie mogą jednak okazać się problematyczne. Mogą oni zniszczyć korzenie młodych roślin i sprawić, że trawnik będzie się zapadał. Warto wiedzieć, że leśne mrowiska są w Polsce pod ochroną. Nie wolno ich niszczyć i zasypywać. Dodatkowo, niektóre gatunki mrówek również podlegają częściowej ochronie. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku mrówek, które pojawiają się w ogrodzonych ogrodach. W takim przypadku możesz sięgnąć po sposoby na pozbycie się mrówek ze swojego terenu.

Rozsyp ten proszek w miejscach, gdzie chodzą mrówki. Uciekną, gdzie pieprz rośnie

Jest wiele domowych sposobów, które pomagają wyeliminować mrówki z ogrodu. Część z nich działa na zasadzie fizycznych przeszkód, których mrówki nie chcą lub nie mogą sforsować. Takie działanie wykazuje między innymi cynamon lub soda oczyszczona rozsypane w miejscach bytowania mrówek. Skutecznym sposobem na szybkie wyeliminowane mrówek jest także sól kuchenna. Nie zabija ona mrówek, ale sprawia, że szybko wynoszą się w inne miejsce. Mrówki nie lubią soli i unikają miejsc, gdzie się ona znajduje. Wystarczy, że regularnie będziesz rozsypywać sól w miejscach bytowania mrówek. Możesz ją stosować zarówno na trawnik, jak i na rabaty z kwiatami. Pamiętaj jednak, by nie przesadzać z jej ilością. Sól przedostanie się do gleby i może wpływ na kondycję roślin.

Wiele osób na mrówki poleca również boraks. To wyjątkowo skuteczna metoda, która eliminuje mrówki raz na zawsze. Wystarczy, że wymieszasz boraks z żółtkiem jaja kurzego oraz odrobiną cukru. Mrówki zjedzą taką mieszankę, a następnie zginą. Boraks to jedna z najlepiej działających pułapek na mrówki bytujące w ogrodzie.