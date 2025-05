Rozpuść w wodzie i spryskaj ćmę bukszpanową na krzewach. W ten sposób wybijesz szkodniki w 3 dni. Domowy oprysk, który chroni rośliny przed ćmą bukszpanową

Kup na straganie i przygotuj nawóz do rododendronów. Po tej odżywcze krzewy obsypią kwiatami niczy cinkciarz dolarami. Domowy nawóz do rododendronów

Jak pozbyć się ćmy bukszpanowej z ogrodu? Domowy oprysk, który faktycznie działa

Wiosna to czas, gdy w ogrodzie trwa walka. Z jednej strony ludzie starają, aby zasadzone rośliny pięknie kwitły, a z drugiej strony do głosy dochodzą szkodniki. W ostatnich latach największe spustoszenie sieją mszyce, mrówki oraz ćma bukszpanowa. Ta ostatnio to stosunkowo nowy gatunek szkodnika. W Polsce po raz pierwszy pojawiła się ona około 13 lat temu. Eksperci wskazują, że ćma bukszpanowa do Europy trafiła z Azji, najpewniej wraz z importem żywności.

Ćma bukszpanowa, jak sama nazwa wskazuje, najczęściej atakuje bukszpan. Zdarza się jednak, że żeruje ona także na laurowiśni i ostrokrzewie. Największe spustoszenie sieją larwy ćmy bukszpanowej. To one żywią się pędami oraz innymi częściami roślin. Co ważne, jedna dorosła ćma bukszpanowa tylko w jednym sezonie może powołać do życie aż cztery kolejne pokolenia. To sprawia, że krzewy zaatakowane przez ćme bukszpanową szybką marnieją, a w konsekwencji obumierają.

Do skutecznej walki z ćmą bukszpanową sprawdzą się domowe opryski. Jednym z najczęściej polecanych sposobów jest wywar z czosnku. Ma on silne działanie odstraszające i utrudnia rozwój szkodników. Aby przygotować domowy oprysk na ćmę bukszpanową wystarczy rozgnieść kilka ząbków czosnku i zalać je 2 litrami wody. Całość należy gotować na niewielkim ogniu, aby czosnek puścił soki. Wywar należy zdjąć z ognia i odstawić do wystygnięcia. Po tym czasie można dodać do niego kilka łyżeczek płynu do naczyń. Domowe opryski z płynem do naczyń lepiej działają. Środek oblepia wtedy liście i pędy i sprawia, że oprysk jest skuteczniejszy. Mieszanką czosnku, wody i płynu do naczyń pryskaj rośliny zaatakowane przez ćmę bukszpanową.

Innym sposobem na domowy oprysk przeciwko ćmie bukszpanowej jest szare mydło. Zawiera ono kwasy tłuszczowe, które skutecznie eliminują larwy ćmy bukszpanowej. Dodatkowo mydło oblepia szkodniki uniemożliwiając im oddychanie. Przygotowanie oprysku na bazie szarego mydła jest bardzo proste. Wystarczy, że zetrzesz 1 kostkę szarego mydła na tarce z dużymi oczkami (możesz także w sklepie kupić gotowe, starte mydliny). Ta przygotowane wiórki z szarego mydła należy rozpuścić w gorącej wodzie i odczekać aż roztwór osiągnie temperaturę pokojową. Po tym czasie mieszanka jest gotowa do użycia. Obficie spryskaj nią rośliny zaatakowane przez ćmę bukszpanową. Tego rodzaju opryski stosuj, gdy w pogodzie nie jest prognozowany deszcz. W innym przypadku mogą szybko zostać spłukanie z roślin, przez co nie będą skuteczne.

Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki? Róża Aster Fiołek Następne pytanie