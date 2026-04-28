Majówka z pupilem – o czym pamiętać, planując urlop?

Planując urlop z pupilem, pamiętaj, że psy i koty mają różne potrzeby i inaczej reagują na podróże.

Psy zazwyczaj cieszą się z towarzystwa i odkrywania nowych miejsc, koty wolą pozostać w znanym otoczeniu.

Jeśli zostawiasz zwierzę, wybierz zaufanego opiekuna i przekaż mu wszystkie niezbędne informacje.

Odkryj, jak zadbać o komfort i bezpieczeństwo swojego pupila, niezależnie od tego, czy podróżuje z Tobą, czy zostaje w domu!

Czy zabrać pupila ze sobą? Indywidualne potrzeby mają znaczenie

Planując urlop, powinniśmy przede wszystkim kierować się dobrem naszego czworonoga. Psy i koty różnią się pod względem temperamentu i preferencji, co bezpośrednio wpływa na to, jak reagują na zmianę otoczenia. Psy są zwierzętami silnie przywiązanymi do swoich opiekunów. Towarzyszenie człowiekowi sprawia im przyjemność, a odkrywanie nowych miejsc, zapachów i terenów to dla nich prawdziwa przygoda. Większość psów chętnie wyrusza w podróż razem z rodziną, o ile pozwala na to ich stan zdrowia.

Koty natomiast funkcjonują zupełnie inaczej. Są zwierzętami terytorialnymi, dla których znane otoczenie oznacza bezpieczeństwo. Podróż, nowe miejsce, obce zapachy i dźwięki mogą wywoływać u nich stres, prowadząc do zaburzeń apetytu czy problemów behawioralnych. Dlatego w przypadku większości mruczków lepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie ich w domu pod opieką kogoś zaufanego.

Tymczasowy opiekun – klucz do spokoju pupila

Jeśli decydujemy się zostawić zwierzę pod czyjąś opieką, wybór odpowiedniej osoby ma ogromne znaczenie. Najlepiej, aby był to ktoś, kogo pupil już zna i akceptuje – niezależnie od tego, czy będzie to członek rodziny, przyjaciel czy profesjonalny petsitter. Dzięki temu łatwiej poradzi sobie z naszą nieobecnością. Ważne jest również, aby tymczasowy opiekun miał czas i możliwości, by odpowiednio zająć się zwierzęciem. Przed wyjazdem warto przekazać mu szczegółowe informacje dotyczące codziennej rutyny pupila – godzin karmienia, spacerów, ulubionych zabaw czy ewentualnych leków, które przyjmuje. Im bardziej uda się zachować stały rytm dnia, tym większe poczucie bezpieczeństwa będzie miał zwierzak.

Koty zdecydowanie lepiej czują się we własnych czterech ścianach. Idealnie będzie, jeśli osoba sprawująca opiekę zamieszka na czas naszego wyjazdu w naszym domu lub będzie codziennie odwiedzać zwierzę. Podczas każdej wizyty powinna zadbać o czystą kuwetę, świeżą wodę, regularne karmienie oraz chwilę wspólnej zabawy i kontaktu. Psy, jako zwierzęta bardziej przywiązane do ludzi niż miejsc, mogą bez problemu zamieszkać tymczasowo u opiekuna. Wyjątek stanowią starsze psy, które lepiej odnajdą się w znanym sobie środowisku

– mówi Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska.

Nie można zapomnieć o przekazaniu najważniejszych dokumentów i kontaktów, w tym do lekarza weterynarii, a także o przygotowaniu wszystkich potrzebnych akcesoriów. Aby ułatwić pupilowi poradzenie sobie z tęsknotą, zadbajmy o warunki jak najbardziej zbliżone do tych, które zna na co dzień. Ulubione legowisko, zabawki czy koc o znajomym zapachu sprawią, że poczuje się bezpieczniej. Wspólna zabawa, spacery w przypadku psa oraz smaczne przysmaki pomogą rozładować napięcie i umilą czas oczekiwania na nasz powrót.

Bezpieczna podróż – komfort od pierwszych chwil

Jeśli decydujemy się zabrać psa na majówkowy wyjazd, należy zadbać o jego komfort już na etapie podróży. Przewożenie zwierzęcia samochodem wymaga odpowiedniego przygotowania, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pupilowi, jak i wszystkim pasażerom. Najlepszym rozwiązaniem jest metalowa klatka mocowana w bagażniku lub na podłodze za przednimi siedzeniami, transporter samochodowy albo specjalne szelki przypinane do pasów bezpieczeństwa. Podczas długiej podróży warto robić postoje co dwie–trzy godziny. Przerwa pozwoli psu załatwić potrzeby fizjologiczne, napić się wody i rozprostować łapy. Pamiętajmy, że podczas postojów pies powinien być zawsze na smyczy. Karmienia bezpośrednio przed podróżą oraz w jej trakcie lepiej unikać, aby zmniejszyć ryzyko mdłości i wymiotów – posiłek najlepiej podać dopiero po dotarciu na miejsce. Przed wyjazdem warto upewnić się, że miejsce noclegowe akceptuje zwierzęta oraz że w okolicy dostępna jest opieka weterynaryjna. Dobrą praktyką jest również zabranie książeczki zdrowia pupila oraz sprawdzenie aktualności szczepień i zabezpieczenia przeciw pasożytom.

Żywienie – stałość, która daje poczucie bezpieczeństwa

Niezależnie od tego, czy zwierzę podróżuje z nami, czy zostaje pod opieką innej osoby, jego dieta powinna pozostać niezmienna. Nagłe zmiany mogą prowadzić do problemów trawiennych i dodatkowego stresu. Stały dostęp do świeżej wody jest absolutną podstawą, szczególnie w cieplejsze dni.

Prawidłowo dobrana dieta ma ogromne znaczenie dla zdrowia i samopoczucia zwierzęcia. Podczas urlopu warto pozostać przy tym samym, pełnoporcjowym i zbilansowanym pożywieniu co na co dzień, podawanym o stałych porach i w niezmienionej liczbie posiłków. Nagłe zmiany diety są jedną z najczęstszych przyczyn problemów żołądkowych. Psy najlepiej karmić 2–3 razy dziennie, natomiast koty potrzebują mniejszych, ale częstszych porcji. Warto również zadbać o odpowiedni zapas karmy oraz przysmaki, które mogą pomóc zwierzęciu odnaleźć się w nowej sytuacji, a także wspierać budowanie więzi z tymczasowym opiekunem i radzenie sobie z tęsknotą

– tłumaczy Marzena Ignaczak z Mars Polska.

Spokojna głowa opiekuna, spokojny pupil

Badania naukowe przeprowadzone m.in. przez ekspertów z Instytutu Nauki o Zwierzętach WALTHAM1 potwierdzają, że kontakt ze zwierzętami obniża poziom stresu, zwiększa wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za poczucie bliskości i poprawia ogólne samopoczucie. Nic dziwnego, że wielu opiekunów nie wyobraża sobie urlopu bez swojego pupila. Dobrze zaplanowany wyjazd uwzględnia potrzeby zarówno opiekuna, jak i zwierzęcia. Niezależnie od tego, czy spędzamy majówkę razem z pupilem, czy powierzamy go w ręce zaufanej osoby, kluczowe jest odpowiedzialne podejście i troska o jego komfort. Dzięki temu majówkowy odpoczynek może być czasem prawdziwego relaksu – dla wszystkich członków rodziny, także tych na czterech łapach.

7