W dzieciństwie wykorzystał go ksiądz. Kościół wypłacił mu odszkodowanie!

Ewa Ruszkiewicz
Zofia Dąbrowska
2026-04-28 15:25

W dzieciństwie seksualnie wykorzystał go ksiądz, teraz Kościół wypłacił mu odszkodowanie! Były ministrant - choć jego sprawa się przedawniła i prokurator nie mógł już działać - doczekał się sprawiedliwości przed sądem cywilnym. Otrzymał od kurii duże pieniądze.

Autor: Pixel-shot/ Shutterstock

Ofiara księdza uzyskała wysokie odszkodowanie od kurii. Dawny minister z Chodzieży zainspirował się filmem

Ta historia jest przerażająca. Były ministrant z Chodzieży (woj.wielkopolskie) po obejrzeniu filmu "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich, w których poruszono problem pedofilii w Kościele katolickim, postanowił przestać milczeć o tym, co spotkało go w dzieciństwie. Gdy był ministrantem, był seksualnie napastowany przez wikariusza ks. Marka J. Nastolatek nabawił się nerwicy żołądka, a później zdiagnozowano u niego zespół jelita drażliwego. W 2019 r.  mężczyzna zdecydował się nawet odwiedzić ks. Marka J..  Zabrał ze sobą dyktafon i nagrał, jak ksiądz przyznał, że "nie miał wtedy świadomości, że krzywdzi”. Śledczy niestety nie mogli zająć się tą sprawą, bo nastąpiło przedawnienie. Pełnomocnik mężczyzny skierował wtedy jednak pismo do kurii o zadośćuczynienie, ale ostatecznie sprawa i tak trafiła do sądu cywilnego, bo hierarchowie kościelni zlekceważyli żądanie.

300 tys. zł zadośćuczynienia oraz ustawowe odsetki za ostatnie sześć lat

Przed sądem duszpasterz konsekwentnie zaprzeczał molestowaniu, nazywając relacje z byłym ministrantem jako… przyjacielskimi. Przekonywał, że prezenty, takie jak telefon komórkowy, dawał także innym osobom. Sąd nie miał jednak wątpliwości, że pieniądze pokrzywdzonemu się należą i zasądził wypłacenie odszkodowania. 300 tys. zł zadośćuczynienia oraz ustawowe odsetki za ostatnie sześć lat - jak informuje Gazeta Wyborcza - zostały już wypłacone i to bez składania apelacji przez Kościół. Być możne zmiana podejścia do ofiar księży pedofilów - to wynik zmian na szczytach kurii. Od roku na czele Archidiecezji Poznańskiej stoi abp Zbigniew Zieliński, który zstąpił nieprzejednanego Stanisława Gądeckiego. 

